Saúl Ñíguez, ex del Sevilla (31 años): "Ustedes dicen que Saúl es muy caro... Y que cuando no juego, resulto muy costoso. Y cuando juego, soy muy bueno"

El internacional español ha vuelto a contar en el Flamengo, con el que aspira a ganar el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores

El ex del Sevilla Saúl Ñíguez ha sido noticia en las últimas semanas después de mucho tiempo de ostracismo tras la lesión que sufrió a principios de temporada con el Flamengo y la suplencia que tuvo durante muchas semanas, entre julio y agosto, en la que apenas participó con el conjunto de Río de Janeiro.

El internacional español ha llegado al parón en su mejor momento. En el Campeonato Brasileño jugó ante el Bragantino su primer partido completo hace una semana, en un triunfo que permitió al club de Río situarse al frente de la clasificación. Y, en la Copa Libertadores, ha alcanzado las semifinales tras eliminar al Independiente del Valle y ahora se juega en las tres próximas semanas su pase a la final ante el Estudiantes argentino.

Después de pasarlo mal, el ex de Sevilla y Atlético alza la voz y lo hace para hablar de todo, desde su situación personal a la lucha por el Balón de Oro, donde hay implicados algunos excompañeros suyos.

Saúl Ñíguez ha estado especialmente reivindicativo sobre lo que puede aportar al Flamengo, club con el que aún tiene dos años más de contrato. "Intenté demostrar a la gente que pueden contar conmigo. Al final, uno siempre trabaja e intenta estar preparado para cuando el entrenador decida, pero no jugaba... Uno piensa que el entrenador no confía mucho, pero al final tienes que seguir trabajando. Hoy tuve la oportunidad de jugar. El equipo hizo un buen partido, un partido muy serio. Y creo que son tres puntos muy buenos", señaló el ilicitano en 'Globo Sporte', donde confirmó que, fuera de eso, está muy contento de poder jugar en un club histórico como el Flamengo.

Se reivindica en el Flamengo

Lo único que le falta para ser totalmente feliz es empezar a entrar con más asiduidad. "Es una oportunidad muy buena jugar para el Flamengo. Una afición excelente. Me hace muy feliz jugar, pero todo jugador quiere jugar. Si no estoy jugando y surge una oportunidad fuera, lo intentaré. Estoy feliz de jugar en el Flamengo. Si tengo una buena oportunidad y no estoy jugando, hago lo mejor para el equipo y para todos: me voy. Y si mi familia quiere quedarse aquí, que se quede aquí", indicó.

En este sentido, también dio un toque de atención a la prensa brasileña, que ha centrado parte de las críticas al equipo en el jugador español. "Dije antes del mercado de fichajes que mi prioridad era trabajar y buscar oportunidades en la plantilla. Si de aquí al final de la temporada eso no sucede, hablaré con el club. Luego ustedes dicen que Saúl es muy caro... Y que cuando no juego, resulto muy costoso. Y cuando juego, soy muy bueno", les decía.

Saúl Ñíguez, pendiente de España

"Todas esas declaraciones vienen a través de estar lesionado y que la gente diga que soy caro, pero cuando juego está todo bien. Creo que ahora puedo tener alguna oportunidad más", afirmó, por otro lado, el La Tribu de Radio Marca, donde reconocía que tampoco pierde de vista todo lo que sucede en España y a una selección de la que disfruta desde la distancia. "Ahora mismo me parece que la selección española es impredecible y puede hacer daño a cualquier rival por todos lados. Estamos hablando más o menos del once titular, pero es que son un equipo suplente que puede ganar otro Mundial. Nunca había visto este grupo que tienen ahora, tan unido, tan bien preparado como si fuese un equipo que coinciden todos los días, todo el año", reflexiona el alicantino.

En el equipo español hay seis candidatos al Balón de Oro y, aunque cree que lo merece un español, cree que aún es pronto para Lamine Yamal. "Lamine creo que es un jugador diferencial. Verle jugar es maravilloso, pero yo creo que no tiene los números como para dárselo a día de hoy. (…) Mbappé tampoco porque no es solamente meter goles, hay que hacer muchas más cosas. Mbappé sería incluso de los últimos. Harry Kane, Olise, incluso Raphinha o Kvaratskhelia creo que han hecho mucho más por sus equipos. Y no entiendo cómo Raphinha no está. Es algo que quita algo de crédito a este trofeo", añade el ex del Sevilla FC.