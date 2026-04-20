Saúl Ñíguez, ex del Atlético de Madrid, narra su calvario personal en Brasil

El centrocampista, que vivió su última etapa en España en el Sevilla, regresó a los terrenos de juego tras no haber jugado aún en 2026 y tras dar una asistencia con el Flamengo confesó que los últimos tres días ha dormido en el hospital por tener a su hijo mediano en la UCI

Hablar de Saúl en el Atlético de Madrid es hablar de todo un emblema en el cuadro colchonero que pasó 11 temporadas en el conjunto rojiblanco y que tras un breve paso por el Sevilla en calidad de cedido, decidió poner rumbo a Brasil en el verano de 2025 para entrar a formar parte de las filas de un histórico del país carioca como Flamengo.

Saúl Ñíguez asumió rápidamente galones en el Flamengo y en cuestión de poco tiempo se convirtió en capitán del cuadro brasileño. En su primera temporada participó en casi 25 encuentros entre todas las competiciones que disputó Flamengo con tres asistencias. En diciembre del pasado año sufrió una importante lesión en el talón de su pie izquierdo que se denomina síndrome de Haglund que provoca irritación y gran dolor.

En lo que iba de 2026 Saúl Ñiguez aún no había jugado un partido con Flamengo y fue esta pasada madrugada cuando volvió a sentirse futbolista. Tras el encuentro, el ex del Atlético de Madrid confesó lo que está pasando a nivel personal con uno de sus hijos.

Saúl Ñíguez estuvo en la UCI junto a su hijo antes de volver con Flamengo

Saúl Ñíguez es padre de tres hijos pero uno de ellos, concretamente el mediano, está ingresado en la UCI tal y como el propio jugador comentó tras participar en la victoria de Flamengo ante Bahia: "Estoy muy contento de poder volver. Tuve suerte porque mi hija vino a verme después de tanto tiempo. No ha sido fácil para mí porque mi hijo mediano está en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), ha dormido en el hospital los últimos tres días, y hoy tuve que jugar. Fue duro, pero logré disfrutarlo, y ver a mi hija me hace feliz".

Sin olvidar la lucha que está viviendo junto a su hijo mediano en la UCI, Saúl confesó que le gustaría marcar su primer gol oficial con el Flamengo en Maracaná aunque se mostró satisfecho por haber podido asistir a Paquetá en el 2-0: "Todavía no he marcado un gol oficial, y me gustaría que fuera en el Maracaná, con nuestra afición presente. No logré marcar, pero al menos di una asistencia".

Saúl, agradecido en redes sociales a la afición de Flamengo

Saúl, una vez que el partido terminó, volvió a unirse a su hijo mediano en la UCI y en X (antes Twitter) compartió una imagen en la que se veía una habitación de un hospital con diferentes instrumentales médicos y un mensaje de agradecimiento por los mensajes de apoyo recibido: "Ya estoy aquí de nuevo. Muchas gracias por los mensajes", tuiteó el ex del Atlético de Madrid.