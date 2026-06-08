El Liverpool elige a Gonçalo Inácio como sustituto de Konaté

Andoni Iraola quiere un central zurdo con salida limpia de balón para su nuevo proyecto en la Premier League, donde el portugués del Sporting CP aparece por delante de alternativas como Sam Beukema para la salida del francés, que pondrá rumbo al Real Madrid tras acabar su contrato

El Liverpool FC ya trabaja en la primera gran urgencia defensiva de la era Andoni Iraola. La salida de Ibrahima Konaté, que abandonará Anfield, previsiblemente rumbo al Real Madrid con la carta de libertad tras no renovar su contrato, obliga al club red a buscar un central de garantías para reconstruir la zaga.

Según informa CaughtOffside, el perfil prioritario que maneja la dirección deportiva es el de un defensor zurdo, con buen manejo de balón y capacidad para acelerar el juego desde atrás. En ese escenario, el nombre de Gonçalo Inácio, central del Sporting CP, gana fuerza en Inglaterra.

Konaté deja un hueco enorme en el Liverpool

La supuesta marcha de Konaté al Real Madrid no es una baja menor. El central francés llevaba cinco temporadas en Inglaterra y su salida libre supone un golpe deportivo y económico para el Liverpool. Las conversaciones para renovar no prosperaron y el jugador abandonará Anfield tras quedar libre.

El problema para el Liverpool no está solo en perder un central titular. Está en perder un perfil físico, poderoso en los duelos y capaz de sostener muchos metros a su espalda. Ese tipo de futbolista no se sustituye con un parche.

Por eso la dirección deportiva ha asumido el puesto como una prioridad. Iraola necesita un central preparado para competir desde el primer día, pero también compatible con su idea de equipo: presión alta, salida rápida y agresividad tras pérdida.

Gonçalo Inácio, el central que encaja en el plan de Iraola

El nombre que más sentido tiene en ese contexto es Gonçalo Inácio. El internacional portugués del Sporting CP es zurdo, tiene buena salida de balón y está acostumbrado a iniciar jugadas desde la defensa en un equipo dominante.

Su perfil encaja con lo que busca Iraola. El técnico vasco quiere defensores capaces de progresar con pases verticales, encontrar al mediocentro con rapidez y no limitarse a despejar bajo presión. Inácio ofrece precisamente eso: control, lectura y naturalidad para construir desde el perfil izquierdo.

Además, su llegada permitiría equilibrar una defensa donde Virgil van Dijk sigue siendo una referencia, pero ya no puede ser tratado como solución a largo plazo. El Liverpool necesita preparar el relevo generacional sin perder competitividad inmediata e Inácio no sería una apuesta menor, sería una inversión de presente y futuro.

Sam Beukema, una alternativa con otro perfil

La lista del Liverpool no se limita al portugués. Entre las alternativas aparece Sam Beukema, central del Bolonia, un futbolista distinto en perfil, pero también atractivo para la Premier League.

Beukema ofrece compostura, inteligencia táctica y experiencia competitiva en Serie A. Es un defensor más sobrio, menos explosivo que Konaté, pero con una lectura del juego muy útil para equipos que quieren defender con orden y balón.

El problema es que el Liverpool parece priorizar un impacto físico más cercano al que pierde con el francés. Beukema puede ser una opción seria si la operación Inácio se complica, aunque no parte como el candidato más natural para reproducir la presencia defensiva de Konaté.

La decisión marcará mucho la identidad de la nueva zaga red: Inácio apunta a un Liverpool más asociativo desde atrás, mientras que Beukema a una solución más equilibrada y de control.

El fichaje del central será una declaración de intenciones en Anfield

La primera gran operación defensiva de Iraola puede decir mucho sobre el nuevo Liverpool. El club no quiere improvisar. La salida de Konaté estaba sobre la mesa desde hace semanas y Anfield necesita moverse antes de que el mercado se dispare. Los centrales zurdos de nivel son caros, escasos y muy cotizados, especialmente si tienen experiencia europea y margen de crecimiento.

El Liverpool promete movimientos agresivos antes de la pretemporada. La prioridad es cerrar un central que no solo tape una baja, sino que ayude a definir el nuevo modelo. Konaté se va gratis. Iraola necesita una respuesta fuerte. Y Gonçalo Inácio aparece ahora como el nombre que mejor puede abrir la nueva etapa defensiva en Anfield.