La historia de cómo conoció Johan Rojas a Sergio Ramos: "Me abrazó y me alzó"
Johan Rojas recuerda con emoción su paso por Rayados de Monterrey y el impacto de conocer a Sergio Ramos, a quien define como "una calidad de persona". El colombiano admite que llegó nervioso: "¿y yo acá qué hago?" hasta que el español lo abrazó y lo alzó en su primer encuentro
Johan Rojas, jugador de Vasco da Gama, guarda buen recuerdo de su etapa en Rayados de Monterrey, dónde estuvo la temporada 2024/2025 y pudo compartir vestuario con Sergio Ramos. El centrocampista, que llegó a disputar hasta 18 partidos esa campaña ha explicado cómo conoció a al exjugador de Sevilla, Real Madrid o PSG.
Johan Rojas destaca el abrazo que se dio con Sergio Ramos en la primera vez que le pudo conocer en su llegada a Rayados de Monterrey. Además, el colombiano confiesa que el de Camas le ha llegado incluso a invitar a su casa, a España. Por otro lado, el futbolista de 23 años le define como un "líder" a un jugador que dejó México el pasado diciembre de 2025, cuando se hizo oficial su salida.
Johan Rojas confiesa el impacto de conocer a Sergio Ramos: "¿Y yo acá qué hago?"
El Youtuber Pip3 Muñoz LDS, con casi 20 mil seguidores en la plataforma, ha entrevistado a Johan Rojas para hablar de todo lo que rodea a Colombia y a su actual club Vasco de Gama. Pese a no haber sido elegido por Néstor Lorenzo para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el jugador de 23 años podría tener su oportunidad en próximos torneos importantes de selecciones.
No obstante, Johan Rojas tuvo tiempo de hablar de su etapa con Sergio Ramos en Rayados de Monterrey y el hecho de conocer a un futbolista de su legado. El centrocampista colombiano explica cómo fue el momento: "Yo sí sentía ese susto de cómo le voy a saludar o qué le voy a decir a un 'man' que lo ganó todo en el fútbol. Yo decía "¿y yo acá qué hago?, ¿cómo le saludo?, ¿qué le digo?".
Johan Rojas revela momento en que conoció a Sergio Ramos: "Yo no sabía qué hacer y él me abrazó"
Johan Rojas añade que apareció Stefan Medina, su compañero de equipo en Rayados de Monterrey: "Yo le pregunté a Stefan: "Ey, qué le digo?. Ese 'man' cómo es, ¿Qué me va a decir? El colombiano buscaba tranquilidad ante el momento de conocer a Sergio Ramos, dada la incertuidumbre que podría tener y la reacción del camero en el encuentro: "Es una calidad de persona".
De esta manera, Johan Rojas relata cómo conosió a Sergio Ramos: "Ya me siento ahí con Stefan y cuando entra ese tipo así todo barbado, así todo grande... Cuando empieza a saludar todo el mundo con besos, yo decía ¿le doy dos besos? Yo no sabía qué hacer, estaba tan nervioso. Me paré y le dije ¿cómo está? Sergio Ramos me abrazó y me alzó".
Desde ese momento, Johan Rojas refleja la felicidad por la llegada de Sergio Ramos, cuya salida de Monterrey se comunicó en diciembre: "Qué alegría que esté acá para que venga a aportarnos mucho a nosotros. Yo lo he visto en la liga muy bien. Todo el mundo me ha hablado muy bien de usted. Estuvo muy bien conmigo, me invitó a España, a la casa".
Johan Rojas desvela la invitación inesperada de Sergio Ramos y una anécdota que demuestra su poder
Por otro lado, Johan Rojas confiesa un mensaje de Sergio Ramos se fue de Monterrey: "Ramos me dice "'bro', cuando quiera vienes y te quedas en mi casa, vení por acá, y yo decía 'un tipo que hace tres años lo estaba viendo yo por televisión y ya brindándome una invitación de casa'. "Hasta el momento yo le mando un mensaje y me contesta. Una persona tan exitosa en la vida estar como amigo de uno".
Por último, Johan Rojas recuerda una anécdota con Sergio Ramos como protagonista: "Cuando llegamos a Estados Unidos se había dañado la cancha dónde iabmos a entrenar. Nos lo dijeron como cuatro horas antes. Sergio Ramos hizo una llamada, no sé a quién, pero nos pusieron la cancha de Los Ángeles a disposición ahí mismo".