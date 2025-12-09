Sorpresa con la salida de Sergio Ramos mientras que Canales reafirma su permanencia en Monterrey

Sergio Ramos se despide de Rayados mientras Sergio Canales confirma su continuidad, marcando dos caminos opuestos en el futuro inmediato del Monterrey.

Apenas unas horas después de que Monterrey quedara fuera del Apertura 2025, Sergio Ramos anunció que había disputado su último encuentro con el club, una decisión que tomó por sorpresa a la directiva regiomontana.

Una salida inesperada

El presidente deportivo de Rayados, José Antonio Noriega, confirmó que el defensor español no continuará en el equipo de cara al Clausura 2026. Aunque el entorno del club intuía que el vínculo estaba llegando a su fin, nadie esperaba que Ramos lo comunicara públicamente tan pronto.

“Nos habría gustado informarlo de otra manera, pero Sergio está en todo su derecho”, comentó Noriega tras la eliminación. El anuncio del zaguero llegó minutos después del duelo ante Toluca, cuando frente a cámaras dejó claro que su ciclo en Monterrey estaba concluido.

Convicción total de volver a Europa

Desde hace semanas, en la dirigencia se sabía que Ramos tenía la intención firme de regresar al fútbol europeo. El jugador, pese a sentirse cómodo en México y feliz con la afición, decidió no escuchar propuestas para renovar. La fecha límite del 31 de diciembre de 2025 marcaba el final de su contrato, y su deseo de afrontar nuevos desafíos era indiscutible.

Su llegada a la Liga MX le permitió recuperar ritmo competitivo tras siete meses sin equipo y disputar el Mundial de Clubes, además de abrazar nuevamente el hambre por la competencia. En su paso por Monterrey, Ramos dejó cifras destacadas: ocho goles, liderazgo absoluto y un rol protagónico como capitán, muy valorado por jugadores y cuerpo técnico.

Negociaciones sin acuerdo

Noriega explicó que, aunque existieron conversaciones para extender su estadía, las diferencias eran imposibles de solucionar. “Veíamos complicado llegar a un acuerdo. Las pláticas estaban abiertas, pero la decisión ya estaba encaminada desde hace tiempo”, reconoció.

El presidente insistió en que, aunque sorprendió la manera en que Ramos comunicó su salida, el club entendía que el desenlace sería el mismo. “Tarde o temprano se iba a saber”, aseguró.

La derrota ante Toluca representó así no solo el fin del torneo para Monterrey, sino también la despedida del defensor de 39 años, quien ahora buscará un club que se ajuste a sus expectativas y le permita mantenerse competitivo al máximo nivel.

El legado de Ramos en Monterrey

Durante su breve etapa en Rayados, Ramos disputó los torneos Clausura 2025, Concachampions, Mundial de Clubes, Leagues Cup y Apertura 2025. Aunque no pudo levantar un título, dejó huella como referente defensivo y por su habitual capacidad goleadora.

“Es mi último partido, lo dejé claro”, afirmó el propio Ramos al término del encuentro en Toluca, cerrando así una etapa que, aunque corta, fue intensa y de alto nivel.

El futuro de Sergio Canales y el banquillo

En cuanto a Sergio Canales, Noriega aseguró que el mediocampista continuará en el club. Su contrato cuenta con una renovación automática por rendimiento, y el presidente enfatizó que el español es una pieza clave del proyecto.

Respecto a Domenec Torrent, el directivo despejó dudas: seguirá al frente del equipo. “Hay contrato vigente, no es necesario ratificarlo”, explicó.