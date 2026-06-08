Eriksen reaparece con un mensaje que sacude su presente: "Esta vez fue diferente"

Eriksen volvió a encender las alarmas ante Ucrania, pero el danés ha querido enviar un mensaje de calma, al mismo tiempo que ha recordado el paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa de 2021: "Mi desfibrilador hizo exactamente lo que tenía que hacer"

Christian Eriksen dio el susto en el encuentro de ayer domingo contra Ucrania. El centrocampista se desvaneció mientras se estaba jugando el partido, concretamente en el minuto 65. Tras lo ocurrido en 2021, los presentes en el Odense Isstadion se temían lo peor, tanto los compañeros como los aficionados. Sin embargo, los mensajes fueron tranquilizadores gracias al desfribilador que fue implantado en el torax del jugador de 34 años.

Eriksen no ha dudado en agradecer a los doctores "que se ocuparon de mi y de mi corazón durante estos años". El internacional con Dinamarca ha explicado sus planes tras desplomarse en el encuentro que enfrentó a su selección contra Ucrania, dónde al menos se llevaron un triunfo. No obstante, la mayor victoria de ayer domingo fue el susto en el que finalmente quedó el incidente con el jugador de 34 años.

Eriksen rompe su silencio tras el sulto: "Quiero tranquilizar a todo el mundo"

De esta manera, Eriksen se ha pronunciado en sus redes sociales con un comunicado explicando sus sensaciones tras lo ocurrido sobre el césped en el partido frente a Ucrania: "Como podéis imaginar, recibir una descarga de mi desfibrilador implantable ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todo el mundo porque fue una situación diferente a la de 2021".

Además, el internacional con Dinamarca destacó la ayuda de los doctores y resaltó la efectividad del desfribilador: "Estoy increíblemente agradecido a los doctores que se ocuparon de mi y de mi corazón durante estos años. Gracias a su experiencia, mi desfibrilador hizo exáctamente lo que tenía que hacer: protegerme cuando lo necesito".

Por ello, Eriksen ha dejado claro cuáles son sus planes a partir de ahora, sabiendo sobre todo que Dinamarca no disputará el Mundial de 2026 al quedarse fuera de la fase de clasificación, eliminada por República Checa: "Yéndome de vacaciones y jugando a fútbol con mis hijos".

Dinamarca actualiza el estado de Eriksen: "Está con su familia y de buen ánimo"

Por su parte, Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca, actualizó el estado de Eriksen: "Christian ha salió del campo por su propio pie. Por lo que vi, el marcapasos respondió como debía. Esta mañana he hablado con Christian y se encuentra bien. Está con su familia y de buen ánimo".

Todo parece indicar que Eriksen, tras dar el susto, se irá en unos días a descansar pensando en volver a los terrenos de juego cuando su recuperación sea total: "Se espera que reciba el alta hospitalaria pronto y pueda regresar a casa. Estamos cuidando bien de los jugadores y del personal, y mantenemos un contacto regular con ellos".

La diferencia con lo ocurrido con Eriksen en 2021

Eriksen pudo volver a competir tras desplomarse el pasado 12 de junio de 2021. Dinamarca disputó el partido inaugural de esa edición de la Eurocopa contra Finlandia. El centrocampista cayó desplomado en el minuto 42 del Parken Stadium, dejando una imagen desgarradora, con todo un estadio en absoluto silencio y atento a la intervención médica. El jugador recuperó el pulso finalmente pero fue trasladado al hospital de Copenhague.

Tras ello, el diagnóstico confirmó el paro cardíaco que había sufrido Eriksen, que tuvo que someterse a la implantación de un desfibrilador cardioverter implantable, que ayuda a regular el ritmo cardiaco. Por ello, Eriksen prepara su regreso con el Wolfsburgo, con el que tiene contrato hasta 2027. Sin embargo, el nuevo susto con Dinamarca podría atrasar su vuelta a los terrenos de juego.