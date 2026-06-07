El fútbol mundial, en vilo: Christian Eriksen vuelve a desplomarse en pleno partido

El internacional danés fue evacuado de inmediato tras colapsar en el amistoso de su selección contra Ucrania; los servicios médicos estabilizaron al jugador sobre el césped y ahora está hospitalizado, consciente y en aparente buen estado

El fútbol mundial vuelve a contener la respiración ante un nuevo episodio de verdadero impacto emocional. Christian Eriksen volvió a desplomarse en un terreno de juego durante un amistoso con su selección, un mazazo que hizo encender todas las alarmas y que recordó inevitablemente al grave incidente que sufrió en la Eurocopa de 2021.

Por fortuna, según adelantó la Federación Danesa, el jugador se encuentra consciente y en aparente buen estado dentro de la gravedad de su dolencia.

Desmayo en el minuto 66

El incidente se produjo en el minuto 66 del partido entre Dinamarca y Ucrania, disputado en la ciudad de Odense. El centrocampista del Wolfsburgo, líder de la selección danesa, se llevó la mano al pecho antes de caer sobre el césped de forma repentina, lo que provocó de inmediato la reacción del árbitro y de los servicios médicos.

El estadio, el Nature Energy Park, quedó en silencio absoluto mientras los jugadores de ambos equipos formaban un corro alrededor del futbolista. Las imágenes reflejaban la tensión y el miedo de todos los presentes, conscientes de lo vivido años atrás con el mismo protagonista.

Atención inmediata y evacuación consciente

Los servicios médicos entraron rápidamente al campo para atender al jugador, que fue estabilizado sobre el césped. A diferencia del episodio de la Eurocopa 2021 ante Finlandia, en esta ocasión Eriksen no perdió la consciencia durante un periodo prolongado y, de hecho, pudo reincorporarse unos instantes después.

La Federación Danesa confirmó posteriormente que el futbolista fue evacuado en camilla, consciente, y que en algunos momentos incluso solicitó colaborar en su traslado hacia la ambulancia, un detalle que los médicos interpretaron como una señal positiva dentro de la preocupación general.

El partido, que quedó completamente paralizado tras el incidente, fue suspendido de manera definitiva.

"Está consciente y relativamente bien"

La Federación Danesa emitió un comunicado tranquilizador en el que intentó rebajar la alarma inicial. "Christian Eriksen está consciente y relativamente bien, dadas las circunstancias".

El médico de la selección, Morten Boesen, explicó además que el jugador se encontraba estable y que había sido trasladado al Hospital Universitario de Odense para someterse a nuevas pruebas. "Está bien. Él mismo pidió ir a la ambulancia, lo cual es una buena señal. Estamos en contacto constante con el hospital", señaló. El propio Boesen reconoció que el impacto emocional del episodio fue enorme, aunque subrayó que la evolución inmediata del jugador es positiva.

Un déjà vu inevitable: el recuerdo de 2021

El susto de este amistoso reabre inevitablemente una herida todavía presente en el mundo del fútbol. Eriksen sufrió una parada cardíaca durante la Eurocopa de 2021, en el partido frente a Finlandia, un episodio que dio la vuelta al mundo y en el que salvó la vida por suerte.

Desde entonces, el futbolista danés reanudó su carrera profesional con todas las precauciones médicas necesarias, incluyendo el uso de un desfibrilador automático implantable (DAI), diseñado precisamente para actuar en caso de emergencia. El hecho de que el jugador haya vuelto a desplomarse en un contexto similar genera una enorme preocupación.

Reacciones de impacto en el vestuario y el fútbol danés

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el entorno de la selección danesa, compañeros y exjugadores han mostrado su preocupación y apoyo al futbolista, recordando la dureza del momento vivido hace cinco años.

Nicklas Bendtner, visiblemente afectado, calificó este nuevo incidente como "terrible" y admitió que el impacto emocional es aún mayor al tratarse de la segunda vez que ocurre algo similar.

Por el momento, Eriksen permanece bajo observación médica y se espera que en las próximas horas se conozcan los resultados de las pruebas realizadas en el hospital. El fútbol europeo, una vez más, contiene la respiración ante la evolución del centrocampista danés, que ha vuelto a protagonizar un episodio que trasciende lo deportivo.