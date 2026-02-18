Saúl, ex del Atlético de Madrid, sale en defensa de Simeone

El antiguo jugador del Atleti, que abandonó el club rojiblanco de manera definitiva el pasado verano para unirse al Flamengo de Brasil, ha dado sus argumentos para que se siga confiando en el entrenador argentino quien está siendo objeto de críticas durante esta temporada

Saúl, ex jugador del Atlético de Madrid, ha tomado la palabra para defender el trabajo y la continuidad de Diego Pablo Simeone en el banquillo del equipo rojiblanco. Al no estar cerca de Real Madrid y FC Barcelona en la clasificación de LaLiga y por no tener mejor rendimiento en la UEFA Champions League, la derrota contra el Bodo-Glimt fue dolorosa, el argentino está siendo objeto de críticas de parte de algunos sectores de la afición madrileño. Es por ello que Saúl, que siempre ha mostrado mucho cariño a Simeone, ha salido en su defensa.

Saúl, que actualmente juega en el Flamengo después de salir del Atlético de Madrid, ha asegurado que el mensaje de Simeone siempre cala. "Sinceramente, todos los años que he estado, solo ha habido un momento de flaqueza. Y fue durante dos o tres semanas porque luego el equipo consiguió conectar. Hace unos cuatro años, cinco temporadas. Cuando volví de la cesión del Chelsea. Vi al Cholo bajo de energía. Él vive mucho por las energías y en ese momento lo vi flojo para lo que es él. Lo vive al máximo, tiene un desgaste brutal. Tiene el don de contagiar, de que cuando cree en algo es capaz de transmitirte el mensaje. Mucha gente decía 'no, el mensaje no cala'. Yo llevaba diez años con él y el mensaje calaba igualmente. Cuando tú vives al lado de una persona que lo vive de esa manera, se pega. Encima tú sientes lo mismo que él, lo vives igual. Es muy difícil si no estás en el día a día es muy difícil saberlo", ha argumentado en una entrevista en Radio MARCA.

Por otro lado, el ex futbolista del Atlético de Madrid ha defendido a Simeone el cual debe seguir bajo su punto de vista. "Por fuera tú ves el partido contra el Barcelona y tú crees que el Cholo Simeone no puede dejar un Atlético de Madrid así, ser capaz de ganar por todo. Es el mejor momento para estar en el Atlético de Madrid. Él tiene su espinita, como todos los que perdimos de la Champions, solo le queda esa guinda. Puede estar cerca. ¿Cómo valorar el tiempo? No sabría decirte. Me guío por la energía que él tiene. Yo vi el partido del Barça y tiene energía para siempre".

Saúl Ñiguez está feliz en el Flamengo

Saúl, que ahora está disfrutando del fútbol, a sus 31 años, en el Flamengo, con el que ha ganado la Copa Libertadores, ha asegurado que no le importaría renovar con el equipo brasileño.

"Si me ofreciesen renovar aquí un par de años más, ahora mismo lo firmaría", ha explicado el ilicitano quien tiene contrato con el Flamengo hasta el 31 de diciembre de 2028.