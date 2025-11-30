Saúl, del infierno al cielo: campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo

Saúl Ñíguez se convierte en el segundo español en ganar la Copa Libertadores, pese a que no disputó ningún minuto en la final con el Flamengo

Quién se lo iba a decir a Saúl Ñíguez hace tan sólo unos meses cuando se marchó del Sevilla Fútbol Club sin pena ni gloria. Tampoco tenía sitio en el Atlético de Madrid donde Simeone ya le dejó claro que no contaba con él, por lo que el futbolista colchonero se marchó a Brasil tras abortar a última hora su fichaje por el Trabzonspor turco cuando ya tenía todo casi listo e incluso viajó para pasar las pruebas médicas.

La llamada de Filipe Luis lo cambió todo y Saúl hizo las maletas rumbo a Río de Janeiro para jugar bajo las órdenes de su excompañero en el Atlético de Madrid, y ahora ha ganado la Copa Libertadores con el cuadro braisileño, convirtiéndose así en el segundo futbolista español que lo consigue tras hacerlo con el Flamengo también y en Lima como sede de la final, Pablo Marí en 2019.

Pese a que ha jugado regularmente como titular desde que se incorporó al Flamengo en julio, Sául no participó en la final al quedarse en el banquillo, al contrario que Pablo Marí, que en la final de 2019 fue titular y jugó todo el encuentro donde el club brasileño se impuso por 2-1 al River Plate argentino.

Esta vez fue el exmadridista Danilo, el que desde la defensa, y con un cabezazo en un córner, dio la cuarta Copa Libertadores para el Flamengo, que ganó por 0-1 a Palmeiras, lo que convierte al Mengao en el primer equipo brasileño en ganar cuatro veces la mayor competición de Sudamérica.

Ambas finales, la de 2019 con Marí en las filas de Flamengo, y la de ahora con Saúl como jugador rojinegro, se celebraron en el Estadio Monumental de Lima, la casa del Universitario de Deportes que ha pasado a convertirse en un lugar sagrado para el equipo brasileño.

Samu Lino, otro excolchonero campeón

El técnico de Flamengo, Filipe Luís, discípulo de Diego Pablo Simeone, jugó en el centro del campo con el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el chileno Erick Pulgar y el ítalo-brasileño Jorginho, quienes formaron parte del once titular.

A pesar de que los tres vieron tarjeta amarilla durante el primer tiempo, el entrenador del Flamengo los mantuvo hasta bien entrado el segundo tiempo, y únicamente quitó a De Arrascaeta para dar entrada a Luiz Araujo cuando el equipo rojinegro ya iba en ventaja en el marcador.

Junto a Saúl, otros excolchoneros también son ahora campeones de la Libertadores, como Samuel Lino, quien también pasó por el Valencia y que tuvo una participación destacada; y el propio Filipe Luís, que ya había ganado dos Libertadores con Flamengo como jugador (2019 y 2022) y ahora suma su primera como entrenador. laa