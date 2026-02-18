La explicación de Eder Sarabia a las salidas de Álvaro Núñez y Rodrigo Mendoza

El entrenador del Elche ha sido muy claro con los movimientos del mercado de fichajes en su equipo, así como el momento de Iñaki Peña o Dituri o la competencia en la delantera, con Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva siendo protagonistas

El Elche ya cuenta las horas para enfrentarse este viernes al Athletic Club en San Mamés, un encuentro en el que los de Eder Sarabia intentarán romper la mala racha de resultados que atraviesan actualmente. Sobre ello ha querido hablar el técnico vasco, destacando la dificultad que ha tenido el mes de enero, donde el equipo ilicitano ha tenido un mercado de fichajes de salidas y entradas. En este sentido, el entrenador del conjunto alicantino ha concretado y valorado las salidas de Álvaro Núñez al Celta de Vigo y Rodrigo Mendoza al Atlético de Madrid.

Eder Sarabia, sobre la dificultad en el arranque de 2026

De esta manera, Eder Sarabia ha analizado, en Plaza Deportiva, el arranque de año en el Elche: "Enero fue duro por la Copa del Rey, los partidos los lunes, los viernes… semanas no limpias y cuando esto es así no entrenas igual, pierdes matices. Necesitábamos volver a trabajar con continuidad y recuperar gente. Contra el Villarreal CF el empate al descanso era justo. En Copa ante el Real Betis hicimos un gran partido. El de la Real Sociedad lo teníamos controlado. Nos falta un puntito de acierto para cambiar la dinámica, pero estamos tranquilos, convencidos de que firmaremos un gran final de temporada".

Por otra parte, Eder Sarabia valoró la situación en la portería del Elche: "No puedes tener a uno 20 partidos sin competir y pedirle luego que esté perfecto. Matías Dituro hace gala de un compromiso brutal con nuestra idea de fútbol. Cuando llegué no era el más querido, muchos pedían a Miguel San Román, pero con trabajo se ha ganado su protagonismo, igual que Iñaki Peña. Y en esto último, en ese nivel que tienen, influye mucho Alejandro Iturbe con la competencia que ofrece en el día a día. Lo de la portería también es gestión y no un capricho".

Eder Sarabia, sobre el momento de Álvaro Rodríguez, André Silva y Rafa Mir

Además, Eder Sarabia ha hecho balance de la actual delantera que tiene en el Elche y las diferentes opciones: "El otro día Álvaro y André hicieron un partidazo descomunal, pero descomunal. Hacía tiempo que no veía una pareja comprometer así a una defensa. Les faltó el gol, sí. Y Rafa viene de seis semanas fuera, pero está entrenando espectacular. Los vamos a necesitar a todos". Sobre su renovación, el técnico del conjunto ilicitano apuntó que "queda temporada y media, en el fútbol todo cambia muy rápido. Yo estoy centrado en el presente. Lo que tenga que pasar, pasará. El club seguirá. La afición seguirá. Nosotros tenemos que dejar algo mejor de lo que encontramos".

Por último, Eder Sarabia ha confesado su punto de vista con las salidas de Álvaro Núñez y Rodrigo Mendoza en el pasado mercado de fichajes: "Lo de Rodrigo es fútbol moderno: llega un club con capacidad económica fuerte y apuesta por un chico que puede valer mucho en el medio plazo. Él estaba ilusionado, el club sale económicamente reforzado, pero también pone en valor el trabajo con los jóvenes. Lo de Álvaro fue más complejo porque se juntó la renovación, lesión… era uno de los jugadores más fiables y su salida nos ha debilitado, pero hemos encontrado alternativas en Buba Sangaré y 'Tete' Morente".