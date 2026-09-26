Álex Baena responde a Mourinho tras el derbi: "El show con los papelitos me parece de rabieta"

Álex Baena no se mordió la lengua al ser preguntado por la polémica arbitral del derbi madrileño. El jugador del Atlético de Madrid considera que Mourinho utilizó las quejas para desviar el foco de la derrota y fue contundente al valorar su protesta: "El show con los papelitos me parece de rabieta y de no saber perder"

El internacional español no se mordió la lengua al ser preguntado por las protestas del técnico portugués tras el derbi. Baena considera que las quejas arbitrales están desviando el foco de la derrota del Real Madrid y cuestiona la puesta en escena de Mourinho.

El derbi madrileño continúa dejando declaraciones varios días después del pitido final. La actuación de Ortiz Arias y Trujillo Suárez, junto a las protestas de José Mourinho al término del encuentro, han mantenido abierta una polémica a la que ahora se ha sumado Álex Baena.

El futbolista del Atlético de Madrid atendió a Telemadrid durante la concentración con la selección española y fue preguntado por la reacción del técnico portugués, que terminó el encuentro mostrando una captura de pantalla impresa en la que señalaba dos acciones concretas en las que reclamaba la expulsión de Cuti Romero y Kang-in Lee. Baena no tuvo dudas a la hora de valorar la situación y relacionó las protestas con el resultado del encuentro.

Baena apunta directamente a Mourinho

"Se queja porque ha perdido", comenzó explicando el internacional español. El jugador rojiblanco considera que la polémica arbitral no habría adquirido la misma dimensión si el resultado hubiese sido diferente. "Si hubiese pasado al revés no se hablaría tanto de esta polémica de los árbitros y es lo que siempre suele pasar, que cuando el Madrid pierde contra el Atlético intenta buscar otras cosas y no centrarse en ellos", señaló Baena. La frase más contundente llegó cuando fue cuestionado directamente sobre la actitud de Mourinho y los famosos papeles que mostró ante los medios de comunicación tras el derbi.

"¿Una rabieta? Sí, me lo puede parecer. El show con los papelitos me parece de rabieta y de no saber perder", afirmó el jugador del Atlético. Baena se convierte así en una de las últimas voces del vestuario rojiblanco en pronunciarse sobre un derbi que todavía sigue generando debate alrededor del arbitraje.

Simeone ya había pedido respeto al árbitro

Las palabras de Baena llegan después de que Diego Simeone también se pronunciara sobre la actitud de Mourinho en su comparecencia posterior al encuentro. El técnico argentino puso el foco en la responsabilidad que tienen los entrenadores por la exposición pública de sus declaraciones. "Estamos en un lugar privilegiado, con una exposición muy grande como entrenadores y tenemos que tener cuidado con lo que decimos", señaló Simeone.El argentino defendió además la necesidad de mantener el respeto hacia los colegiados y hacia el resto de profesionales del fútbol. "Hay que saber respetar al árbitro, los compañeros de trabajo. Cuando uno se sale de esa línea del respeto, por más que te llames Mourinho, Simeone, Flick o Pellegrini, no va, no hay que pasar la línea", añadió.

Un derbi que sigue dando que hablar

La polémica, por tanto, continúa varios días después del enfrentamiento entre Atlético y Real Madrid. Las decisiones de Ortiz Arias y Trujillo Suárez siguen presentes en el debate, mientras las protestas de Mourinho han abierto ahora otro frente.

El técnico portugués puso el foco en dos acciones concretas y el Atlético ha respondido primero con Simeone y ahora con Baena. El internacional español, además, fue especialmente contundente al valorar la puesta en escena del entrenador madridista: "El show con los papelitos me parece de rabieta y de no saber perder".