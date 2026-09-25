Grimaldo, jugador del Atlético de Madrid, confirma lo último de Julián Álvarez: "Salió con unas ganas increíbles"

El lateral del cuadro de Simeone, ahora convocado con la Selección española de Luis de la Fuente, habló en una entrevista para la agencia EFE sobre sus primeros meses en el Metropolitano. En relación a ganar la Champions League en el Metropolitano, afirmó: "Puede ser muy especial"

Uno de los internacionales del Atlético de Madrid que en estas semanas que dura el parón de selecciones no podrá estar a las órdenes de Simeone es Grimaldo. El español ha vuelto a la convocatoria de Luis de la Fuente y espera poder ganar minutos, esos que no tuvo en el Mundial al ser uno de los jugadores que no llegó a pisar el verde para defender a España.

Grimaldo aterrizó en el Atlético de Madrid este verano procedente del Leverkusen después de tres temporadas en Alemania. Criado en la cantera del Barcelona y con un largo historia en el Benfica, donde pasó ocho temporadas, Grimaldo está siendo uno de los destacados en el arranque de temporada del Atlético de Madrid con dos goles y una asistencia. El lateral habló en una entrevista para la agencia EFE sobre su llegada al cuadro colchonero y también fue cuestionado por Julián Álvarez, el nombre del verano en el Atlético de Madrid.

Grimaldo confía en las ganas de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Alejandro Grimaldo apostó por las ganas que está mostrando Julián Álvarez y confirmó que ante el Real Madrid, partido en el que los colchoneros se impusieron por 2-1, salió con todo: "Lo veo con muchas ganas. En el derbi salió con unas ganas increíbles, con una intensidad tremenda. Ese es el jugador que es Julián, con un talento increíble que además ayuda mucho al equipo en el trabajo defensivo. Queremos que saque su mejor fútbol porque es uno de los mejores delanteros del mundo".

Siguiendo sobre Julián Álvarez, Grimaldo no dudó en calificar al argentino como uno de los mejores delanteros del mundo al tiempo que confirmó que la 'araña' no lo habrá pasado nada bien por su fichaje frustrado por el Barcelona: "Estoy muy contento de que esté con nosotros. Es uno de los mejores delanteros del mundo. No habrá sido una situación fácil para él por todo lo que ha pasado en el mercado. Pero lo veo muy metido. Desde que se cerró la ventana, lo veo metidísimo, centradísimo en ayudar al equipo. Sabe que cuenta con la confianza tanto del míster como de todos los compañeros y sabemos que es nuestro mejor jugador. Vamos a intentar ayudarlo en todo lo que necesite para que saque su fútbol".

El gol al Real Madrid y los primeros meses de Grimaldo en el Atlético de Madrid

Grimaldo marcó uno de los dos goles del Atlético de Madrid ante el Real Madrid y el lateral no escondió la satisfacción que supone hacerlo en un partido de esas características, ante el público del Metropolitano y en el día de su cumpleaños: "La sensación de marcar en casa, en el derbi, en el día de mi cumpleaños, fue todo una sensación increíble, de explotar. Tenía ganas de comerme el mundo. Fue una sensación muy especial".

Sobre sus primeros meses en el Atlético de Madrid, Grimaldo habló de felicidad: "Estoy muy feliz porque es donde quiero estar. Llevaba tiempo con ganas de volver a España". El lateral reconoció que Simeone es más cercano de lo que puede parecer a primera vista: "Es mucho más cercano de lo que desde fuera parecía. He tenido varias charlas con él muy cercanas donde me ha podido transmitir la confianza y me ha venido muy bien. Y lo que se ve desde fuera: un entrenador que intenta mejorar cada día, muy exigente, muy trabajador. Y eso también va mucho con los valores que yo tengo. Me encuentro muy a gusto".

Ganar la Champions League en el Metropolitano con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid tiene este año una doble motivación en la Champions League, además de la propia de ganar el título más importante de clubes a nivel europeo, la final se disputará en el Metropolitano, la casa de los colchoneros.

Preguntado Grimaldo sobre si prefiere ganar la Liga o la Champions League, el lateral no escondió lo especial de lazar la orejona: "Cualquier título es importante. Vamos a intentar pelear por los tres títulos, pero es verdad que la 'Champions' en el Metropolitano puede ser muy especial. Sería el título perfecto para todos nosotros".