Ricardo La Volpe vuelve a cargar contra Simeone: "Si está jugando su equipo, cambio de canal"

Ricardo La Volpe vuelve a cargar contra Diego Simeone y el estilo del Atlético de Madrid. El exentrenador argentino, campeón del mundo en 1978, fue contundente en DSports Radio: "Si está jugando el equipo de Simeone, cambio de canal o me voy a tomar un café con mis amigos"

El exseleccionador de México y campeón del mundo con Argentina en 1978 volvió a cuestionar el estilo de Diego Pablo Simeone. En una entrevista con DSports Radio, La Volpe fue contundente con el fútbol del Atlético y aseguró que no disfruta viendo a los equipos que priorizan el contragolpe. Ricardo La Volpe vuelve a poner a Diego Pablo Simeone en el centro de sus críticas. El exentrenador argentino ha vuelto a pronunciarse sobre el estilo de juego del técnico del Atlético de Madrid y, una vez más, ha dejado claro que no comparte su manera de entender el fútbol.

La Volpe, una figura histórica del fútbol argentino tras proclamarse campeón del mundo con la selección en 1978, fue entrevistado en DSports Radio y no tuvo reparos a la hora de explicar su opinión sobre el conjunto rojiblanco. Su respuesta fue especialmente contundente cuando le preguntaron por el fútbol que propone Simeone.

"Cambio de canal"

"Si está jugando el equipo de Simeone, cambio de canal o me voy a tomar un café con mis amigos", afirmó La Volpe durante la entrevista. El técnico argentino explicó que no disfruta con los equipos que plantean los partidos desde una perspectiva más reactiva y buscan hacer daño principalmente al contragolpe.

"No me gustan los técnicos que buscan contragolpear bien, no lo veo", añadió. No es la primera ocasión en la que La Volpe se muestra crítico con el estilo de Simeone. El exentrenador lleva años cuestionando públicamente el fútbol del técnico del Atlético, con quien mantiene una relación marcada por una rivalidad que se remonta a su etapa en el fútbol argentino.

Una rivalidad que viene de 2006

El origen de la relación entre ambos se encuentra en el Torneo Apertura de 2006. Simeone dirigía entonces a Estudiantes de La Plata, mientras que La Volpe estaba al frente de Boca Juniors. El campeonato terminó con ambos equipos igualados y obligados a disputar un partido de desempate para decidir el título. Estudiantes se impuso en aquel encuentro y terminó proclamándose campeón, con Simeone al frente del conjunto de La Plata.Desde entonces, La Volpe ha mantenido una postura crítica con la propuesta futbolística del actual entrenador del Atlético de Madrid. Sus últimas declaraciones vuelven a abrir un debate recurrente en el fútbol argentino: el enfrentamiento entre dos maneras diferentes de entender el juego. Por un lado, la apuesta por equipos que buscan dominar los partidos desde la posesión y el protagonismo con balón; por otro, planteamientos más orientados a aprovechar los espacios y las transiciones.

La Volpe, alejado de los banquillos

Ricardo La Volpe lleva varios años alejado de los banquillos. Su último equipo fue el Toluca mexicano, al que dirigió en 2019. Desde entonces no ha vuelto a asumir el mando de ningún club. El argentino continúa, sin embargo, vinculado al fútbol a través de diferentes apariciones en medios de comunicación, donde analiza la actualidad y comparte su particular visión del juego.