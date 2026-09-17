Jonathan David desafía la historia del Atlético con solo dos partidos

Jonathan David ha llegado con fuerza al Atlético de Madrid. El delantero canadiense ha marcado en sus dos primeros partidos de LaLiga y ha repetido una hazaña que ningún rojiblanco conseguía desde 1995

Jonathan David llegó al Atlético de Madrid con una misión muy clara. El delantero canadiense lo dejó caer durante su presentación en el Metropolitano, cuando le preguntaron qué debía hacer para convencer al club de ejecutar la opción de compra de 25 millones de euros incluida en su cesión desde la Juventus: "¿Qué tengo que hacer para quedarme? Marcar goles".

De momento, está cumpliendo con su parte del trato. Y no de cualquier manera. David ha necesitado solo dos jornadas de LaLiga para dejar una marca que llevaba 30 años sin aparecer en el Atlético de Madrid.

Dos partidos, dos goles y una hazaña que parecía olvidada

El canadiense se estrenó en Anoeta saliendo desde el banquillo y marcando el tanto que dio tranquilidad al conjunto rojiblanco. Después llegó su primera titularidad en el Metropolitano y volvió a encontrar portería ante Osasuna. Esta vez, además, acompañó el gol con una asistencia para Kang-in Lee. Dos apariciones y dos goles. Una efectividad que le ha permitido entrar directamente en la historia del Atlético.

Para esto nos remontamos hasta 1995 para encontrar al último delantero rojiblanco que marcó en sus dos primeros encuentros de LaLiga con el equipo. Aquel futbolista fue Juan Eduardo Esnaider. Antes que él lo habían conseguido otros doce atacantes: Cosme, Enrique, Fernández, Pruden, Miranda, Estruch, Mendonça, Vavá, Urtiaga, Aguilar, Rodax y Penev. Desde entonces, la lista se quedó congelada. Y eso que por el ataque del Atlético han pasado delanteros de primer nivel durante estas tres décadas. Falcao, Diego Costa, Griezmann, Agüero o Forlán no pudieron repetir aquella secuencia en sus dos primeros partidos ligueros.

El reto será mantener el ritmo cuando llegue la competencia

El comienzo del canadiense ha sido especialmente llamativo porque ha llegado prácticamente sin competencia disponible en la punta de ataque. Alexander Sørloth todavía ultima su recuperación y Julián Álvarez se perdió los dos últimos encuentros por molestias musculares.

La situación cambiará cuando ambos estén a disposición de Diego Pablo Simeone. David tendrá entonces que pelear por un puesto con dos delanteros de primer nivel. Su principal argumento, sin embargo, son los goles. En el Lille se convirtió en uno de los grandes referentes ofensivos del fútbol europeo y llegó a superar los 20 tantos en una temporada. Un registro que explica por qué el Atlético decidió apostar por él después de una etapa menos productiva en la Juventus.

El Real Madrid ya sabe de lo que es capaz

El próximo examen tampoco será uno cualquiera. David se reencontrará con el Real Madrid, un rival al que ya consiguió hacer daño durante su etapa en el Lille.

En la Champions 2024/25, el delantero canadiense fue el encargado de transformar el penalti que dio la victoria al conjunto francés frente al equipo blanco. Aquel encuentro dejó una muestra de lo que puede aportar David cuando tiene espacios y encuentra el camino hacia el área. También se enfrentó al Madrid la pasada temporada con la Juventus, aunque su participación en el Santiago Bernabéu se limitó a unos 15 minutos. Ahora el escenario será diferente porque David llega al duelo con confianza.