Johnny Cardoso recupera la sonrisa en el Atlético de Madrid

El centrocampista del Atlético de Madrid fue titular por primera vez esta temporada, en la victoria ante Osasuna, repartiendo incluso una asistencia. "Es el resultado de un trabajo que vengo haciendo después de la cirugía", afirmó el ex del Real Betis tras el encuentro en el Metropolitano

Johnny Cardoso vuelve a recuperar la sonrisa en el Atlético de Madrid. El centrocampista, tras superar una lesión que le dejó sin poder disputar el pasado Mundial, ha vuelto a ser titular en el conjunto de Simeone, que apostó por su figura para empezar de inicio en el encuentro ante Osasuna en el Metropolitano, que acabó con victoria contundente del cuadro colchonero. El estadounidense suma buenas noticias este curso.

Cabe recordar que Johnny Cardoso sufrió un esguince de alto grado con afectación articular en el tobillo derecho en mayo de 2026. El jugador del Atlético de Madrid estuvo apartado de los terrenos de juego hasta el mes de agosto, cuando repareció teniendo unos minutos en el amistoso contra el Manchester City, algo que se volvió a repetir unos días después para medirse al Olympique de Marsella, la última prueba en pretemporada.

El regreso de Johnny Cardoso, una opción más para Simeone

Simeone eligió a Johnny Cardoso para empezar de titular en el choque del pasado miércoles ante Osasuna. El técnico del Atlético de Madrid apostó por el ex del Real Betis en el centro del campo junto con Koke, Álex Baena y Kang-In Lee. El argentino es consciente de la cantidad de partidos que tiene que disputar el equipo y, por ello, realizó rotaciones contra el conjunto de Luis Miguel Ramis, que no ofreció su mejor versión en el Metropolitano.

Johnny Cardoso jugó hasta 85 minutos, cuando fue sustituido por Hjulmand. Unos compases antes, el centrocampista del Atlético de Madrid dio una asistencia para el gol definitivo de Álex Baena. El futbolista espera seguir contando con protagonismo, sabiendo los compromisos que se le presentan al conjunto de Simeone en las próximas fechas, como el derbi ante el Real Madrid de este domingo en el Metropolitano.

Johnny Cardoso: "He pasado por unos meses difíciles después de la cirugía"

Tras el encuentro ante Osasuna, Johnny Cardoso comentó sus sensaciones con su vuelta a la titularidad: "He pasado por unos meses difíciles después de la cirugía. La temporada pasada venía sufriendo del tobillo. Ahora me encuentro muy bien y no había mejor manera de volver que jugar con el equipo en casa, con nuestra afición, dejando la portería a cero y ahora a seguir trabajando".

Además, Johnny Cardoso ya pone el foco en el importante choque de este domingo frente al Real Madrid: "Estamos muy confiados. Tenemos mucha confianza en nuestro equipo. Un partido así, por cómo ha desempeñado el equipo dentro del campo, marcando goles y defendiendo bien, nos da mucha confianza para el derbi. Sabemos que es un partido diferente, pero llegamos con mucha confianza".

Johnny Cardoso: "Es el resultado de un trabajo que vengo haciendo después de la cirugía"

Por otro lado, el centrocampista del Atlético de Madrid valoró la importancia que tiene un partido así a nivel personal: "Nosotros trabajamos para partidos así. Yo intento dar toda mi vida, el 100% dentro del campo. Un partido así me da mucha confianza y es el resultado de un trabajo que vengo haciendo después de la cirugía, tanto físico como mentalmente. Me encuentro muy bien".

Johnny Cardoso quiso mandarle un mensaje a Simeone tras la victoria ante Osasuna: "Agradecerle la confianza. Siempre me ha dado mucha confianza. Eso depende de mí. Siempre lo intento, estar al 100% en los entrenamientos, estar bien para que, cuando salga al campo, pueda aportar y marcar la diferencia".

Por último, el internacional con Estados Unidos, que también tuvo minutos en el triunfo contra la Real Sociedad, habló de los nuevos fichajes del Atlético de Madrid: "Son jugadores que vienen para aportar mucho. La idea del míster sigue igual y nos viene muy bien. Subimos el nivel de la plantilla, la competencia es muy buena y eso saca lo mejor de todos".