Así queda la Champions League tras el pleno español de Barça, Villarreal y Atlético: clasificación y resultados

Los tres equipos españoles en liza este martes vencieron en una jornada donde el Brujas dio la sorpresa en Milan y el Viking empató con el Bayern de Múnich

La Champions League vivió una jornada cargada de goles y resultados inesperados. El Barcelona firmó una contundente victoria en Estambul, el Atlético de Madrid se impuso al Manchester United y el Villarreal sumó tres puntos ante el Nápoles. La gran sorpresa llegó en Milán, donde el Brujas derrotó al Inter en un partido con siete goles, así como el empate del Bayern ante el humilde Viking.

El Sporting aprovecha los errores del Lens (0-2)

El Sporting de Portugal se llevó los tres puntos de su visita al Lens en un partido en el que supo resistir los momentos de mayor presión del conjunto francés y castigar sus errores. El equipo local tuvo fases de dominio y dispuso de oportunidades para meterse en el encuentro, pero le faltó acierto en los metros finales.

Luis Suárez abrió el marcador para los portugueses, que encontraron en el delantero colombiano una de sus principales armas ofensivas. El Lens trató de reaccionar y llegó a rozar el empate, pero la falta de contundencia terminó pasando factura.

Ya en la segunda mitad, Issa Doumbia aprovechó un error del guardameta Robin Risser para establecer el definitivo 0-2. El golpe resultó demasiado duro para un Lens que no dejó de buscar la portería rival, aunque se marchó de vacío. El Sporting, por su parte, confirmó su capacidad para competir en escenarios exigentes. Sin necesidad de dominar durante todo el encuentro, el conjunto portugués mostró una pegada decisiva para sumar una victoria de peso en Europa.

El Sabah hace historia y deja tocado al Slavia (2-0)

La gran sorpresa llegó con el triunfo del Sabah por 2-0 frente al Slavia de Praga. El conjunto azerbaiyano firmó una actuación memorable para conseguir una victoria histórica en la máxima competición continental y complicar el panorama europeo de los checos.

El primer aviso llegó antes del descanso, cuando Kaheem Parris vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego. Sin embargo, el atacante no tardaría en encontrar su recompensa. Apenas iniciado el segundo tiempo, en el minuto 48, Parris aprovechó una asistencia de Lepinjica para adelantar al Sabah con una buena definición con la zurda. El Slavia intentó reaccionar, pero se encontró con dificultades para superar el entramado defensivo de su rival y con las intervenciones de Pokatilov, decisivo para mantener la ventaja local.

Cuando el conjunto checo buscaba el empate, llegó la sentencia. En el minuto 87, Joy-Lance Mickels aprovechó un grave error defensivo y una mala salida del portero Markovic para firmar el 2-0 definitivo y desatar la celebración local. El resultado supone un importante impulso para el Sabah y deja al Slavia de Praga obligado a reaccionar si quiere mantener vivas sus aspiraciones en la competición.

El Barcelona remonta y golea al Galatasaray (1-4)

El Barcelona sacó adelante una complicada visita a Estambul con una goleada que confirmó su capacidad ofensiva. El Galatasaray golpeó primero con el tanto de Batrakov, pero el conjunto de Hansi Flick reaccionó antes del descanso gracias a João Cancelo.

En la segunda mitad, el Barça impuso su ritmo y encontró espacios para completar la remontada. Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas, con dos asistencias, una a Fermín y otra a Gordon, en una actuación colectiva que terminó desbordando al conjunto turco. Los azulgranas sumaron una victoria de peso para reforzar sus aspiraciones en Europa.

El Villarreal remonta al Nápoles (3-1)

El Villarreal logró una importante victoria ante el Nápoles después de empezar por detrás en el marcador. Amir Rrahmani adelantó al conjunto italiano en el minuto 8, pero la reacción local fue inmediata.

Georges Mikautadze igualó el encuentro en el 23 y Santiago Mouriño culminó la remontada apenas tres minutos después. El Nápoles buscó la reacción, pero el Villarreal resistió y sentenció en el tramo final con un tanto de Oluwaseyi en el minuto 86. El equipo español sumó así tres puntos fundamentales ante un rival directo, castigando los errores defensivos de los italianos.

El Brujas da la campanada ante el Inter (3-4)

La gran sorpresa llegó en San Siro. El Club Brujas derrotó por 3-4 al Inter en un encuentro de máxima intensidad en el que el conjunto italiano no logró controlar las acometidas visitantes.

Los belgas aprovecharon sus oportunidades y castigaron las concesiones defensivas de un Inter que volvió a mostrar dudas. Pese a sus tres goles, el equipo milanés terminó cediendo ante un rival que supo competir hasta el final. La derrota supone un duro golpe para los italianos, que necesitaban una victoria para recuperar terreno en la fase liga.

El Bayern deja escapar la victoria ante el Viking (3-3)

El Bayern de Múnich no pudo pasar del empate en su visita al Viking. El conjunto alemán participó en un partido de alternativas constantes, con seis goles y un desenlace que dejó un sabor amargo a los visitantes.

Los bávaros tuvieron opciones para llevarse los tres puntos, pero no consiguieron cerrar el encuentro. El Viking aprovechó sus oportunidades para mantenerse con vida y terminó rescatando un empate de prestigio ante uno de los grandes favoritos de la competición. El resultado frena al Bayern y confirma que los desplazamientos europeos pueden complicarse incluso para los equipos con mayor potencial.

Barrios y Lookman firman el triunfo colchonero (2-0)

Un gol de Pablo Barrios, cuando sólo se habían jugado 52 segundos y otro de Lookman den el minuto 79 dieron la victoria (2-0) al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano ante el Manchester United, en partido de la segunda jornada de la primera fase de la Liga de campeones.

En el minuto 43, el árbitro anuló un tanto a Cardoso, tras ver la jugada en el monitor del VAR y apreciar mano de Llorente en el pase previo. En el minuto 75, el expulsó a Leny Yoro, por lo que el Manchester jugó el resto del partido con 10 futbolistas.

El Arsenal se impone con autoridad al Lille (3-0)

El Arsenal resolvió con solvencia su compromiso ante el Lille. El conjunto londinense dominó el encuentro y encontró en Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka a sus goleadores para firmar un triunfo por 3-0.

Los ingleses controlaron el ritmo del partido y apenas concedieron opciones a su rival. La victoria refuerza las aspiraciones del Arsenal, que volvió a demostrar su capacidad para imponer su fútbol en Europa.

El Leipzig gana por la mínima al PSV (1-0)

El RB Leipzig consiguió una victoria ajustada frente al PSV Eindhoven en un partido muy disputado. Un único gol decidió el encuentro y permitió al conjunto alemán sumar tres puntos importantes en casa.

El PSV intentó reaccionar, pero el Leipzig defendió su ventaja hasta el final y evitó que los neerlandeses encontraran el camino del empate.

Los resultados de la jornada 2 de la Champions League

La clasificación de la Champions League