Marc Márquez: "Con 22 años me compré una casa en Andorra como segunda residencia: dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa'"

El piloto de Ducati habló claro sobre vivir en el Principado en donde muchas personas se establecen por el hecho de pagar menos impuestos que en España. Actualmente el catalán tiene su residencia en una exclusiva urbanización en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón

Uno de los temas que más curiosidad suscitan sobre los grandes deportistas son los cambios de residencia a otros países motivados por querer pagar menos impuestos. En España es un tema que es recurrente y que genera controversia ya que alguno que otro se termina estableciendo en Andorra. Uno de los que lo hizo en su día fue Marc Márquez, piloto de MotoGP, quien hace unos meses desveló su experiencia en el Principado, reflexionó sobre el pago de impuesto y también explicó por qué dio marcha atrás y volvió a España.

Marc Márquez vivió en Andorra, pero se aburrió y volvió a establecerse en España

Marc Márquez, en el pasado, fue uno de los deportistas que fijó su residencia en Andorra si bien es cierto que aclaró que sus impuestos siempre los ha pagado en España. "Los he pagado toda mi trayectoria deportiva en España y tengo casa en Andorra. No te voy a mentir, probé vivir allí", dijo en una entrevista en diciembre de 2025 en el programa El Objetivo de LaSexta.

Marc Márquez, natural de Cervera, una localidad de Lleida cercana a Andorra, desveló que una de las razones por las que se estableció a vivir allí es porque desde bien joven mantuvo una relación de cercanía con el país vecino. "Probé porque desde los 15 años yo he estado yendo a Andorra. Cervera queda a una hora de la frontera y hemos ido allí a comprar con mis padres, a pasar el fin de semana, teníamos carreras allí. Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas...".

Marc Marquez subido en su moto acompañado de su equipo momento antes de comenzar la carrera

Con todo, Marc Márquez no escondió que uno de los factores que motivó su marcha allí fue el pagar menos impuestos lo cual es atractivo para muchas personas. "Cuando tenía 22 años, me compré una casa allí como segunda residencia para ir, tener mis esquís y mis cosas. Y dije de probar un invierno a quedarme más porque ya es cuando empezaban a subir muchos de mis compañeros y a nivel de impuestos se paga mucho menos".

Esos puntos a favor no terminaron de encandilar a Marc Márquez ya que el actual piloto de Ducati aseguró que se aburrió de vivir en Andorra muy rápido lo que le hizo volver a residir en España en donde se siente mucho mejor. "Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa'".

Marc Márquez actualmente tiene su residencia fijada en Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Marc Márquez dejó esa fase de su vida en el pasado, ya que actualmente, a sus 31 años, reside en España y no está entre sus planes cambiar su hogar.

El piloto de Ducati vive habitualmente en una casa en una exclusiva urbanización situada en la localidad de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. A pesar de ello, el catalán no se olvida de sus orígenes ya que también mantiene una propiedad en Cervera (Lleida), su municipio natal, en donde está su refugio familiar y en donde le gusta estar.