Lamine Yamal (19 años): "Las personas que viven en Rocafonda son de una personalidad parecida a la mía. Aquí todos somos iguales"

Lamine Yamal no olvida sus raíces y mantiene vivo su vínculo con Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció. En el documental 'Revolución 304', el azulgrana recuerda el sacrificio de su familia y lanza un mensaje a los jóvenes que buscan una oportunidad para cumplir sus sueños

Lamine Yamal ha alcanzado la élite del fútbol a una velocidad que pocos podían imaginar, pero su ascenso no ha borrado los recuerdos de su infancia. A sus 19 años, el delantero del Barcelona continúa mirando hacia Rocafonda, el barrio de Mataró en el que creció y que sigue presente en sus celebraciones. El gesto con el que dibuja el número 304 después de marcar no es una simple firma personal: es el código postal del lugar donde empezó a soñar con convertirse en futbolista.

En el documental de Lamine Yamal 'Revolución 304', estrenado en 2025, el internacional español explica qué representa para él ese rincón de Mataró. Allí permanecen parte de sus recuerdos más importantes y buena parte de su entorno familiar. "Mi abuela vive allí y también mis primos. Allí jugaba a fútbol, a las cartas, todo el foco fuera de casa estaba allí", recuerda el atacante.

Su llegada a La Masía con 12 años cambió su vida y le permitió desarrollar su talento en una de las mejores canteras del mundo. Sin embargo, la distancia con su barrio no ha significado un alejamiento emocional. Al contrario, Lamine ha convertido sus orígenes en una parte visible de su identidad, consciente de que su historia puede inspirar a otros niños que crecen en circunstancias parecidas.

El mensaje de Lamine Yamal a los niños de Rocafonda

La repercusión internacional del futbolista ha provocado que muchas más personas se interesen por Rocafonda. Para Lamine, ese foco mediático también puede abrir una puerta a quienes necesitan referentes cercanos y oportunidades para construir su futuro. "Ahora que estoy en esta posición, la gente investiga más en mi barrio, los más pequeños buscan oportunidades y esto es un mensaje para ellos", afirma en el documental. Sus palabras reflejan que entiende la trascendencia de su figura más allá de lo que sucede cada fin de semana sobre el césped.

El proyecto audiovisual aborda cuestiones como el racismo, la inmigración, la igualdad de oportunidades y el futuro de una generación que crece en una sociedad cada vez más diversa. Xavi Torres, codirector del documental, explica esa intención al hablar de la realidad que rodea al jugador y a su entorno: "Se tocan temas de racismo, de inmigración, de igualdad de oportunidades y del futuro de toda esta generación joven, que no lo tiene fácil y que representa la nueva sociedad catalana, que ya no solo es blanca, sino musulmana y negra".

La historia de Lamine sirve así para acercarse a una realidad social que muchas veces queda fuera de las conversaciones deportivas. Su éxito no elimina las dificultades que pueden encontrar otros jóvenes, pero demuestra que el lugar de procedencia no tiene por qué determinar hasta dónde puede llegar una persona.

El propio delantero también reflexiona sobre los prejuicios y la necesidad de no juzgar a los demás por su origen. "No siempre hay que juzgar a las personas, todos somos iguales y hay gente mala en todo el mundo. Lo que me hace diferente a todo el mundo es mi juego y personalidad, es distinta y me hace especial", señala. En otra de sus intervenciones, Lamine reivindica la forma de ser de quienes comparten sus raíces: "Las personas que viven allí son de una personalidad parecida a la mía, trabajadoras y trabajan por su futuro". Una declaración con la que destaca el esfuerzo cotidiano de los vecinos y la importancia de que los más jóvenes puedan encontrar oportunidades para salir adelante.

Sheila Ebana y Mounir Nasraoui, fundamentales en su historia

Detrás de la trayectoria del jugador hay también una historia familiar marcada por el esfuerzo. Sheila Ebana, su madre, y Mounir Nasraoui, su padre, fueron figuras esenciales durante sus primeros años, cuando el fútbol todavía era un sueño y la familia tenía que hacer esfuerzos para llegar a fin de mes.Lamine ha recordado especialmente el papel de su madre, que trabajaba en McDonald's y trataba de que a sus hijos no les faltara lo necesario.

Entre los recuerdos que conserva de aquella época destaca un regalo que todavía tiene un significado especial para él: una PlayStation que recibió durante unas fiestas. "Mi padre es como mi amigo, lo veía cada día, venía a hablar con mis amigos… mi personalidad se ve dentro y fuera del campo. Por parte de mi madre, trabajaba en el McDonald's y con lo poco que teníamos, cuando venían las fiestas, estábamos muy felices. Me compró una Play Station", cuenta el futbolista.

El delantero no oculta la importancia que tuvo ese esfuerzo en su infancia y reconoce que nunca podrá devolver todo lo que recibió de ella. "Todo lo que le dé no podrá ser el mismo que lo que me dio ella. Mi madre ha sido uno de mis referentes cuando era pequeño", afirma. También recuerda la rutina de su madre, que intentaba dedicarle tiempo antes de volver al trabajo. "Cuando llegaba a casa lo que hacía era hablar conmigo, hacía la comida y se marchaba a trabajar", relata. Son recuerdos que permiten entender mejor el contexto en el que creció antes de trasladarse a La Masía, una decisión que supuso un paso decisivo para su carrera, pero también un cambio importante en su vida personal.

La relación con su padre, por su parte, estuvo marcada por la cercanía y la confianza. Lamine lo describe como alguien con quien compartía el día a día y que se integraba en su círculo de amistades. Ambos forman parte de una historia en la que el apoyo familiar resultó fundamental para que el joven pudiera concentrarse en el fútbol.