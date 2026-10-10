Lamine Yamal, estrella de España y del Barcelona, (19 años) : "Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes"

Con solo 16 años, Lamine Yamal afrontó la Eurocopa de 2024 con España sin dejar de lado sus estudios: entre los entrenamientos y los partidos, el extremo del Barcelona también tenía que hacer los deberes y preparar los exámenes de cuarto de la ESO

La carrera de Lamine Yamal ha avanzado a una velocidad difícil de imaginar para un futbolista de su edad. Con apenas 16 años, el extremo del Barcelona ya competía en una Eurocopa con la selección española, compartía vestuario con jugadores consagrados y asumía un papel cada vez más importante en los planes de Luis de la Fuente. Sin embargo, durante aquel verano de 2024, el internacional español tenía otra responsabilidad pendiente fuera del fútbol: terminar sus estudios de Secundaria.

Mientras España avanzaba en el campeonato disputado en Alemania, el joven atacante intentaba mantener al día las obligaciones académicas propias de cualquier estudiante de su edad. Los entrenamientos, las concentraciones y los partidos condicionaban su rutina, pero no le libraban de los deberes ni de los exámenes de cuarto de la ESO.

Los deberes de Lamine Yamal durante la Eurocopa

El propio Lamine explicó cómo organizaba sus estudios en plena competición. "Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes. A veces me ponen más para hacer en casa, pero voy haciendo cada día", relató mientras realizaba ejercicios de inglés.

Su calendario escolar dependía en buena medida de los compromisos de la selección española. Cuando se acercaban los encuentros más importantes, sus profesores eran más flexibles con la carga de trabajo. En cambio, las jornadas de descanso se convertían en una oportunidad para avanzar con las tareas que tenía pendientes. La situación reflejaba la particularidad de su momento vital. A las exigencias de un torneo internacional se sumaban unas obligaciones académicas que seguían formando parte de su día a día. Lamine debía encontrar tiempo entre las sesiones de trabajo y la preparación de los partidos para continuar con sus estudios.

Una Eurocopa histórica con solo 16 años

Mientras resolvía ejercicios y preparaba exámenes, el futbolista del Barça se convertía en uno de los nombres propios del campeonato. Su edad y su capacidad para marcar diferencias le situaron en el foco internacional, en un torneo en el que España terminó proclamándose campeona.

Lamine cumplió 17 años el 13 de julio de 2024, justo antes de la final contra Inglaterra, disputada al día siguiente. Su participación en la Eurocopa le permitió entrar en la historia de la competición y reforzar su condición de una de las grandes promesas del fútbol europeo. Pese a la repercusión que estaba adquiriendo, el extremo insistía en centrarse en el juego y seguir aprendiendo. La experiencia también le obligaba a adaptarse a un entorno muy diferente al de un adolescente que disfruta de las vacaciones estivales sin compromisos profesionales.

El apoyo de Morata y Jesús Navas en la selección

Dentro del vestuario español, Lamine contaba con la compañía de futbolistas experimentados como Álvaro Morata y Jesús Navas, que podían aconsejarle durante una competición de máxima exigencia. La convivencia con sus compañeros también le permitía disfrutar de momentos de desconexión en los que aparecían actividades más habituales entre jóvenes de su edad, como jugar a la consola o al ping-pong.

Aquel verano quedó marcado por una combinación poco frecuente: mientras luchaba por conquistar Europa con España, Lamine Yamal seguía pendiente de los deberes y los exámenes. Una imagen que mostraba la distancia entre su precoz realidad como futbolista de élite y las responsabilidades académicas que todavía tenía que afrontar fuera del campo.