Flick se rinde a Lamine Yamal: "Será el mejor jugador del mundo si no lo es ya"

Hansi Flick analiza el regreso del Barcelona a LaLiga ante el Getafe, confirma las bajas de Raphinha y Frenkie de Jong para los próximos compromisos y anuncia la titularidad de Gabriel Jesus y Joan García. Además, el técnico se rinde a Lamine Yamal y elogia a la selección española

El FC Barcelona regresa a la competición después del parón internacional con el objetivo de mantener su pleno de victorias y defender el liderato de LaLiga. Los azulgranas reciben este sábado al Getafe en el Spotify Camp Nou, en un encuentro que servirá como primera prueba de un calendario exigente, con cinco partidos en apenas dos semanas y una importante cita europea frente al Galatasaray en el horizonte.

En la rueda de prensa de hoy, Hansi Flick repasó el estado de su plantilla y confirmó dos ausencias relevantes para los próximos compromisos. Raphinha y Frenkie de Jong no estarán disponibles ni ante el conjunto madrileño ni en el partido de Champions League en Estambul. El entrenador alemán, además, despejó dos de las principales incógnitas del once inicial: Gabriel Jesus y Joan García serán titulares.

Raphinha, fuera por precaución también ante el Galatasaray

Una de las principales preocupaciones de Flick está en el estado físico de Raphinha. Aunque las pruebas de imagen no detectaron una lesión importante, el entrenador ha preferido no correr riesgos con el brasileño, especialmente después de que sufriera tres lesiones durante la pasada temporada. "Hay que reaccionar y hay que preocuparse por él. Le cuidaremos", explicó el técnico, que confirmó que el atacante no estará disponible ni frente al Getafe ni en el encuentro de Champions League ante el Galatasaray. El objetivo es evitar que unas molestias terminen convirtiéndose en un problema mayor en un tramo decisivo del calendario.

El entrenador también puso sobre la mesa el desgaste que supone el calendario internacional y cuestionó las dificultades que afrontan los futbolistas con los desplazamientos y la acumulación de minutos. En concreto, se refirió a la posibilidad de que Raphinha tuviera que viajar hasta Australia con Brasil para disputar amistosos. "Hay mucha presión con los jugadores. Hay que aceptar la situación como es, no es la mejor, no es lo ideal, pero no la puedo cambiar. Tengo que gestionar la carga de minutos", señaló Flick.

Gabriel Jesus tendrá su oportunidad como titular

La ausencia de Raphinha abre la puerta a Gabriel Jesus, que podría dar un paso adelante en los planes del técnico alemán. Flick confirmó que su intención es incluir al delantero brasileño en el once inicial y se mostró satisfecho con su adaptación al equipo. "Ha mejorado mucho. Se ha adaptado muy bien. Su punto fuerte está dentro del área. Se ha entrenado bien. Me gusta lo que veo de él", afirmó el entrenador, que confía en sus cualidades para aportar soluciones ofensivas ante un Getafe que acostumbra a exigir mucho a sus rivales.

La otra confirmación llegó bajo palos. Pese a contar con alternativas como Wojciech Szczęsny y Livaković, Flick aseguró que Joan García será titular. El guardameta vuelve así a situarse como una de las opciones principales del Barcelona para afrontar el regreso liguero.

Frenkie de Jong apunta al Betis y Flick descarta a Marc Bernal como central

La enfermería azulgrana también mantiene apartado a Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés evoluciona favorablemente, pero el cuerpo técnico no quiere precipitar su regreso. "La evolución es buena, no hay dolor, pero necesita tiempo, y se lo vamos a dar", explicó Flick, que ve posible que vuelva a estar disponible para el encuentro ante el Real Betis.

El técnico también fue preguntado por la posibilidad de utilizar a Marc Bernal como central, una alternativa que ha probado durante algunos entrenamientos. Sin embargo, descartó que esa opción forme parte de sus planes actuales. "No lo veo de central. No es una opción ahí", sentenció, al considerar que un futbolista con tanto talento debe jugar en su posición para ganar confianza.

Flick elogia a Lamine Yamal y a la selección española

Más allá de la actualidad del Barcelona, el entrenador tuvo palabras de reconocimiento para la selección española y para Lamine Yamal, uno de los futbolistas que más atención ha acaparado durante el parón internacional. "España es el mejor equipo del mundo, me gusta verlo jugar", aseguró Flick, que también valoró positivamente la gestión de minutos de Luis de la Fuente. El alemán destacó el rendimiento del combinado nacional y la relación que mantiene el seleccionador con sus jugadores.

Sobre Lamine, fue todavía más contundente. "Será el mejor jugador del mundo si no lo es ya", afirmó, destacando su nivel tanto con el Barcelona como con España. Flick considera que el joven extremo está muy cerca de alcanzar la cima, aunque insistió en la importancia de que mantenga su mentalidad de mejora constante.

El Barça vuelve así a la competición con el reto de conservar su pleno de victorias, pero también con la necesidad de administrar esfuerzos. Con cinco partidos en dos semanas, Flick sabe que las rotaciones serán fundamentales. "Todos los partidos son importantes. Nos centramos en el siguiente", recordó antes de recibir a un Getafe que, según advirtió, defiende muy bien y no pondrá las cosas fáciles.