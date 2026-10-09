Raphinha, prácticamente descartado para el Barcelona - Getafe

Raphinha está prácticamente descartado para el duelo del Barcelona ante el Getafe tras no entrenarse con el grupo por el edema en el muslo derecho. Flick busca alternativas para suplir al brasileño, mientras Éric García y Joan García apuntan a estar disponibles

El FC Barcelona afronta el compromiso ante el Getafe con una baja que puede alterar los planes de Hansi Flick. Raphinha tampoco ha entrenado este viernes sobre el césped de la Ciudad Deportiva y está prácticamente descartado para el encuentro de este sábado en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la octava jornada de LaLiga. El brasileño continúa trabajando al margen del grupo para recuperarse de un edema en la parte posterior del muslo derecho que sufrió durante su concentración con la selección brasileña.

El atacante notó molestias en el segundo encuentro de Brasil frente a Australia y tuvo que reducir su carga de trabajo. Desde entonces, su recuperación ha seguido un plan individualizado, con ejercicios específicos en el gimnasio y sin incorporarse todavía a la dinámica colectiva. La ausencia en la última sesión antes del partido complica seriamente sus opciones de entrar en la convocatoria, a la espera de la decisión definitiva del cuerpo técnico. La prioridad pasa ahora por encontrar una alternativa que permita conservar la amenaza en ataque sin acelerar los plazos de recuperación del brasileño.

Flick estudia varias alternativas para suplir a Raphinha

La ausencia del internacional brasileño obliga a Flick a estudiar distintas fórmulas para reorganizar su ataque. Entre las opciones que maneja aparecen Gabriel Jesus y Adeyemi, dos perfiles que podrían ocupar la posición más adelantada, aunque Dani Olmo también ofrece una alternativa para modificar la estructura ofensiva del equipo. Otra posibilidad es Hamza Abdelkarim, el joven atacante que busca hacerse un hueco en los planes del primer equipo. Su presencia entre las opciones refleja la necesidad de Flick de contar con diferentes recursos.

La decisión dependerá tanto de las características del rival como del estado de forma de los jugadores disponibles. El Getafe de José Bordalás suele plantear encuentros exigentes en los duelos y con poco espacio para generar ocasiones, por lo que el Barcelona necesitará encontrar soluciones para mantener su capacidad de desequilibrio sin uno de sus principales referentes ofensivos.

Éric García y Joan García, buenas noticias para el Barcelona

No todo son contratiempos para Flick. Éric García ha vuelto a entrenarse con normalidad después de abandonar anticipadamente la concentración de la selección española por un edema en la rodilla. Su evolución permite al técnico contar con él para el partido ante el Getafe, siempre que no aparezcan nuevas molestias.

También Joan García ha completado la sesión con el grupo y apunta a estar disponible. El guardameta catalán había sufrido molestias en la rodilla derecha tras un mal gesto durante el encuentro frente al Racing, una situación que le obligó a perderse la visita al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una vez superados esos problemas, su regreso amplía las opciones de Flick bajo palos.

La recuperación de ambos supone un alivio para el cuerpo técnico, que necesita recuperar efectivos para afrontar los próximos compromisos. En el caso de Joan García, su disponibilidad será especialmente relevante para decidir quién ocupa la portería azulgrana.

De Jong, Christensen y Roony siguen fuera

El Barcelona mantiene otras tres ausencias por lesión: Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Roony. El centrocampista neerlandés ya trabaja con el grupo desde hace varios días, pero todavía necesita recuperar ritmo competitivo después de la rotura de ligamento que le ha mantenido apartado desde el Mundial.

Por ese motivo, todo apunta a que De Jong seguirá fuera de la convocatoria frente al Getafe, pese a que su reincorporación progresiva a los entrenamientos supone un avance en su recuperación. Flick no quiere precipitar su regreso y deberá valorar cuándo está preparado para volver a competir.

Así, el encuentro ante el conjunto madrileño llega con un panorama desigual para el Barcelona: mientras Joan García y Éric García parecen estar en condiciones de regresar, la evolución de Raphinha complica los planes ofensivos. El brasileño apura sus opciones, pero su ausencia en el último entrenamiento deja a Flick ante la necesidad de buscar un sustituto para un partido en el que los azulgranas no quieren acusar sus bajas.