El asequible precio por el que el Barcelona pudo fichar a Marc Pubill

Después de rechazar su incorporación hace tres años y volver a la carga sin éxito después, en el club azulgrana sigue gustando mucho el central catalán, si bien su eclosión en el Atlético de Madrid y la selección española lo convierten ya en un deseo complicado de alcanzar

Marc Pubill vive un dulce momento desde que Diego Simeone lo reconvirtió a central, posición en la que no solo se ha convertido en un fijo en el Atlético de Madrid, sino también en la selección española. A sus 23 años, el catalán viene de proclamarse campeón del mundo con la 'Roja' y en este largo parón ha disputado completos tres de los cuatro encuentros disputados por el combinado nacional en la Nations League (antes solo había jugado otros tres) y ha firmado su primer gol, ganando así mayor protagonismo en los planes de Luis de la Fuente.

La evolución de Marc Pubill en el Atlético de Madrid

A muchos no les cuadró que el club colchonero pagase hace dos veranos 16 millones de euros (más otros 5 en bonus) por un fichaje que venía de competir en Segunda división. Aterrizaba en el Metropolitano como lateral derecho procedente de una UD Almería que sigue conservando el 15% de los plusvalía una futura venta. Pero el Cholo no lo veía en el carril. Por ello, lo tuvo en el banquillo durante más de tres meses.

No fue hasta finales de noviembre del pasado año cuando él de Terrassa actuó por primera vez como titular en LaLiga con la camiseta rojiblanca. Lo hizo ya en el eje de la zaga tras el trabajo realizado por los técnicos de su equipo para que asimilara los conceptos propios del puesto. Y desde entonces, su impacto ha sido enorme. Ya la pasada campaña la acabó con 36 partidos y más de 2.700 minutos. Y en el presente curso ha tomado parte en siete de los ocho encuentros oficiales del cuadro madrileño, seis de ellos en el once inicial.

Ofrecido por el Levante al FC Barcelona por 5 millones de euros

Pero la carrera de Marc Pubill pudo haber cambiado hace tres años, cuando estuvo sobre la mesa de Deco, director deportivo del FC Barcelona. Por entonces, con solo 20 años, aún jugaba en el Levante y fue ofrecido al conjunto azulgrana por solo 5 millones de euros, según ha revelado Sport. Sin embargo, en el Camp Nou no quisieron arriesgarse dada su juventud y esperaron a que Joao Cancelo se pusiera a tiro, firmando al portugués como cedido desde el Manchester City en los últimos días del mercado.

La UD Almería no acepta la oferta azulgrana

La UD Almería sí apostó fuerte por la incorporación del ex canterano del Espanyol, que también pasó por la Gimnástica Manresa antes de marcharse al club valenciano en edad juvenil, y acabó pagando 7,75 millones. Pero el Barça volvió a la carga un año después, tras el descenso del conjunto andaluz, y llegó a un acuerdo con el jugador tras romperse su traspaso a la Atalanta por 16 'kilos'.

Fue la entidad propiedad en ese momento del jeque Turki Al-Sheikh, sin embargo, la que rechazó la propuesta de un club azulgrana asfixiado por el límite salarial, que había propuesto una cesión con opción de compra de 12 millones. La operación no salió adelante y ya al verano siguiente los culés, con Koundé asentado en el lateral diestro, se retiraron de la puja que acabó ganando el Atlético, aunque Marc Pubill sigue gustando mucho en la dirección deportiva barcelonista.

Un valor de mercado que crece como la espuma

Con contrato en el Metropolitano hasta 2030, ya no será nada fácil que el Barça vuelva a realizar un tercer intento por el internacional español, cuyo valor de mercado no parece de crecer. Según la última actualización de la web especializada Transfermarkt, su tasación actual alcanza ya los 50 millones de euros, subiendo desde los 35 en los que fue valorado el pasado mes de junio.