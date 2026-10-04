Flick prepara un plan B por Raphinha y Gabriel Jesus

El Barcelona no quiere correr riesgos con Raphinha. El brasileño ha regresado de la concentración con un edema muscular, aunque las pruebas descartaron una lesión grave, y Hansi Flick podría optar por reservarlo ante el Getafe. Gabriel Jesus y Hamza Abdelkarim aparecen como las principales alternativas

El calendario invita a la prudencia. Después de recibir al conjunto azulón, el Barça afrontará una sucesión de partidos ante Galatasaray, Betis, PSG y Real Madrid, con el Clásico del 25 de octubre como uno de los grandes puntos marcados en rojo.

Raphinha llega, además, después de haber comenzado la temporada a un ritmo espectacular. El brasileño suma 14 goles en ocho apariciones oficiales y se ha convertido en una pieza prácticamente intocable para Flick. El propio club le reconoció recientemente como MVP de LaLiga durante septiembre. Por eso, aunque el problema físico no le impedirá estar disponible, el técnico alemán tiene motivos para pensar en una rotación.

Gabriel Jesus, la alternativa que gana enteros

Si Flick decide proteger a Raphinha ante el Getafe, uno de los nombres que aparece con más fuerza es el de Gabriel Jesus. El delantero brasileño ha aprovechado estas semanas para trabajar en Barcelona mientras sus compatriotas estaban concentrados con la selección. Su adaptación al equipo está siendo progresiva y ya ha dejado una primera muestra de su capacidad para marcar diferencias.

Gabriel Jesus acumula dos goles en sus primeras apariciones con el conjunto azulgrana y ofrece a Flick una solución diferente. Su experiencia en la élite y su capacidad para jugar como referencia ofensiva permiten al entrenador modificar lo mínimo posible el dibujo. Además, el momento invita a darle protagonismo. Con Raphinha entre algodones y buena parte de la plantilla internacional todavía regresando a cuentagotas, el partido contra el Getafe puede convertirse en la primera gran oportunidad para que el brasileño reclame un sitio en el once.

El Barcelona regresará este lunes al trabajo con una plantilla todavía muy reducida. Raphinha se reincorporará durante los próximos días, al igual que otros internacionales, mientras Flick comienza a preparar una semana especialmente exigente.

Hamza espera su momento

La otra posibilidad pasa por un perfil mucho más joven. Hamza Abdelkarim también aparece en el radar de Flick si finalmente decide mover piezas arriba. El egipcio ya sabe lo que es jugar con el primer equipo. Debutó oficialmente ante el Rayo Vallecano el pasado 31 de agosto y, además, tuvo un papel destacado durante la pretemporada, en la que terminó como máximo goleador azulgrana con cuatro tantos.Su última ventana internacional también le ha permitido ganar confianza después de marcar con Egipto. Ahora regresará a Barcelona con la intención de convencer a Flick de que puede tener más peso en la rotación. La diferencia respecto a Gabriel Jesus es evidente. Mientras el brasileño aporta experiencia y recorrido en el máximo nivel, Hamza representa la apuesta por un delantero joven que todavía tiene mucho margen de crecimiento.

Una decisión que va más allá del Getafe

Flick tendrá que decidir si Raphinha está en condiciones de jugar o si resulta más inteligente reservarlo. El diagnóstico es tranquilizador, pero el calendario posterior aconseja mirar más allá de un único partido.

El Getafe puede convertirse así en un examen para las alternativas del técnico alemán. Gabriel Jesus parte con ventaja por experiencia y adaptación, mientras Hamza espera su oportunidad para demostrar que puede dejar de ser una apuesta de futuro y convertirse en una solución real. Y todo ello con una idea clara en el cuerpo técnico: no convertir un simple aviso muscular de Raphinha en un problema mayor justo cuando empieza el tramo más exigente del calendario.