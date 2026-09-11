El Barcelona blinda a su nueva estrella de 18 años: multiplica por diez su cláusula de rescisión

El club azulgrana ha llegado a un acuerdo con el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que llegó en febrero para el Juvenil y ya ha debutado con el primer equipo tras haber jugado el Mundial con su selección

El FC Barcelona ha comenzado la temporada como un tiro, con cuatro victorias en LaLiga y otra más en Champions y hasta cuatro 'manitas' sobre sus rivales en un arranque arrollador. Pero en el club azulgrana también se trabaja pensando en el futuro. Y con esa visión, ha dado a conocer el acuerdo con Hamza Abdelkarim para ampliar su contrato hasta 2030, una campaña más de las que tenía firmadas.

Su nuevo vínculo quedará firmado el próximo martes día 15, a las 17:00 horas, en el despacho del presidente, Joan Laporta. Pero más allá de ese año extra que refleja su renovación, tras este movimiento se encuentra la firme intención de la entidad culé de blindar al que considera una de sus grandes perlas de cara al futuro, debido a la amenaza de otros interesados que ya empezaban a revolotear sobre el Camp Nou.

Los números de Hamza Abdelkarim

La proyección del delantero egipcio, de solo 18 años, ha sido meteórica en apenas unos meses. Aterrizó en la cantera blaugrana en febrero de este mismo año para jugar sus primeros partidos, 11 en concreto, y firmar 8 goles con el Juvenil A de División de Honor. Un impacto importante sin duda. Aunque no por ello dejó de ser una sorpresa que el seleccionador de su país, Hossam Hassan, decidiera convocarlo para el Mundial, dándole además minutos en la recta final de los tres encuentros de la fase de grupos y en el de dieciseisavos ante Australia (se quedó si jugar en la polémica eliminación frente a la Argentina de Messi).

En verano ha habido clubes interesados

Ese imponente salto ha catapultado a Hamza Abdelkarim tanto deportiva como mediáticamente. Su crecimiento ha llegado a todos los niveles y en el pasado mercado estival ya hubo clubes que se acercaron de forma informal para interesarse por sus condiciones, aunque el ariete tiene claro que quiere triunfar vestido de azulgrana. Por ello, han bastado apenas dos reuniones para alcanzar un acuerdo.

Un fichaje de solo 1,5 millones de euros

El Barça, obviamente, no dudó ya antes del Mundial en ejercer la opción de compra de 1,5 millones de euros pactada con el Al Ahly, de donde había aterrizado inicialmente como cedido. Pero su primer contrato, que finalizaba en 2029, tenía una cláusula de rescisión de 'solo' 15 millones. Bastante para un juvenil que ni siquiera se ha estrenado aún con el Barça Atlètic. Pero muy poco para un futbolista que se ha puesto definitivamente en el escaparate este verano.

Tras el torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, Hansi Flick lo dejó sin vacaciones y no dudó en probarlo durante una pretemporada que acabó como el máximo goleador del equipo. Por ello, el técnico alemán ha seguido contando con él y no ha faltado en ninguna convocatoria hasta la fecha, gozando de 4 minutos ante el Rayo Vallecano, en lo que fue su estreno oficial en la elite.

El nuevo precio de Hamza Abdelkarim: 150 millones de euros

El siguiente movimiento estaba cantado: renovación, mejora de sueldo y subida de cláusula, la cual se ha multiplicado por diez para dispararse hasta los 150 millones de euros, como ha informado el periodista Fabrizio Romano, pues desde el club no han ofrecido detalles al respecto.

Este próximo martes, en cualquier caso, podrá ser cuestionado por todo ello en una rueda de prensa posterior a la firma de su nuevo contrato. No es lo habitual, pero como no tuvo presentación, desde el FC Barcelona han querido tener este gesto con un jugador llamado a dar muchas alegrías al Camp Nou.

Ni los más optimistas esperaban esta veloz progresión cuando en noviembre del pasado año, durante el Mundial sub 17, el jefe de scouting azulgrana, Joao Amaral, le echó el ojo y puso en marcha la maquinaria para su fichaje. Desde entonces, Hamza Abdelkarim no ha parado de dar pasos al frente y no solo en el terreno de juego, pues cada vez se encuentra más integrado y ahora, además, se verá arropado por la llegada de su madre a la capital catalana, tras haber encontrado también un piso cerca de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.