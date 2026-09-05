El precio de Hamza Abdelkarim, jugador del Barcelona

El jugador egipcio de 18 años, que ya ha debutado a las órdenes de Hansi Flick en LaLiga EA Sports, tiene una apetecible cláusula de rescisión de 15 millones de euros. La idea de los blaugranas es que esta cantidad se multiplique por 10

El Barcelona llevó a cabo un movimiento con vistas a futuro el pasado mes de febrero cuando decidió traer desde el Al-Ahly de Egipto al que muchos han denominado como el sucesor de Salah. Su nombre es Hamza Abdelkarim y con solo 18 años cumplidos en el mes de enero, ya sabe lo que es jugar en el primer equipo del Barcelona en partido oficial.

Hamza Abdelkarim disputó cuatro minutos en el triunfo del Barcelona del pasado 31 de agosto ante el Rayo Vallecano. Con el debut de Hamza Abdelkarim, el Barcelona confirmaba que tenía muy claro que el delantero era una de las apuestas de futuro. Hamza Abdelkarim jugó cómo cedido en primer lugar en el juvenil culé y tras brillar en las categorías inferiores blaugranas, la dirección deportiva presidida por Deco decidió apostar por su fichaje por un precio que en un futuro podría ser irrisorio. El Barcelona pagó en torno a 1,5 millones de euros y cerró un contrato con el jugador egipcio hasta junio de 2029.

La cláusula de rescisión de Hamza Abdelkarim

Además de debutar en Liga con el Barcelona de la mano de Hansi Flick, Hamza Abdelkarim demostró en la pretemporada que el instinto de cara a portería lo tiene muy vivo ya que en pleno periodo estival marcó cuatro goles, dos ante el Birmingham, uno ante el Basilea y el último ante su ex equipo, el Al-Ahly egipcio en la disputa del trofeo Joan Gamper.

Hamza Abdelkarim vino a confirmar que a pesar de su corta edad es un proyecto cada vez más de presente y menos de futuro ya que en el Mundial, aunque no fue titular con los faraones, si participó en cuatro partidos defendiendo a su país.

Este buen hacer de Hamza Abdelkarim ha llevado al Barcelona a ponerse alerta con la cláusula de rescisión del egipcio. Así, según apunta el diario AS, el cuadro culé tendría serias intenciones de aumentar la cantidad de esa cláusula.

Actualmente Hamza Abdelkarim tendría un 'precio' que lo sacaría del Barcelona por 15 millones de euros por lo que teniendo en cuenta su rendimiento en pretemporada y la previsión de que Hansi Flick pueda contar con él dentro de la rotación de la plantilla, estos 15 'kilos' se podrían antojar baratos en el caso de que algún equipo quiera hacerse con sus servicios.

Los caminos del Barcelona y Hamza Abdelkarim

El Barcelona pretende que la cláusula de rescisión de Hamza Abdelkarim se multiplique por 10 y llegue a los 150 millones de euros para alejar a posibles clubes que se interesen en una de las promesas del fútbol egipcio. El diario Mundo Deportivo también apuntó a que el Barcelona y el padre que también es representante de Hamza Abdelkarim, habrían mantenido una reunión esta misma semana para hablar en esa mejora de contrato del egipcio.

Desde el país de nacimiento de Hamza se afirmó que su antiguo club, el Al-Ahly, tiene una variable que podría aumentar el precio del fichaje que se concretó el pasado mes de julio. Si Hamza Abdelkarim disputa cinco partidos oficiales con el primer equipo y siempre y cuando juegue un mínimo de 45 minutos, los egipcios se embolsarán 750.000 euros más. Con esta cláusula, el Al-Ahly podría alcanzar hasta los 2 millones de euros como máximo. Si Hamza también llega a los cinco goles, los egipcios podrían llevarse 1,5 millones más.

Con todo esto, el Barcelona ya piensa en el siguiente partido de LaLiga EA Sports que le llevará a visitar al Valencia en Mestalla. Ahí, en un choque que suele ser de alta intensidad e igualado, Hamza Abdelkarim podría volver a contar con minutos aunque no es Hansi Flick muy dado a 'regalar' oportunidades si el encuentro no lo requiere.