La nueva iniciativa que revolucionará la experiencia de la Champions: Los parches de debut

Debutar en Champions siempre es especial, pero a partir de esta temporada también podrá convertirse en una pieza única de coleccionista. La UEFA, en colaboración con Topps, estrena los ‘Debut Patch’ para inmortalizar la primera aparición de sus jóvenes estrellas.

Una nueva edición de la UEFA Champions League comienza el próximo martes día 8. Hasta 36 equipos empiezan la carrera por ser el mejor club europeo de la presente temporada recién empezada. De hecho, será en España, más concretamente en el metropolitano, donde un equipo tocará el cielo de Madrid y de Europa el próximo día 5 de junio, cuando levante la orejona ante la atenta mirada de todo el planeta prácticamente.

Una edición llena de ilusión con grandes equipos y estrellas

Estamos ante una edición muy especial en la que están los gigantes de siempre y también hay equipos debutantes muy humildes que, con el nuevo formato implantado hace pocos años, pueden vivir una experiencia que hace no mucho parecía prácticamente imposible. Desde la grandeza del Real Madrid, FC Barcelona, PSG o Liverpool hasta el debut del Viking sueco, el Como italiano o el Sabah azerbaiyano, pasando por regresos muy esperados como los del Real Betis o AS Roma. Todos ellos tienen la misma ilusión por hacer algo inolvidable en el viejo continente.

La Champions es, sin lugar a dudas, la competición de las grandes estrellas. Se pueden ver a los mejores futbolistas del planeta cada martes y miércoles. Jugadores con muchas tablas en escenarios de primer nivel y alta exigencia. Mbappé, Rodri o Haaland, entre muchos otros, están llamados a ser los protagonistas de esta edición, pero la UEFA ya empieza a cuidar a sus jóvenes estrellas que están en segunda línea, pero que sabe que dentro de no mucho serán las primeras espadas de los mayores clubes del planeta.

Algunos debutantes en España

Este año, en esta edición de la Champions League, veremos unos parches especiales, “Debut Patch”, para aquellos jugadores que realicen su primera aparición en la mayor competición de clubes. En España tendremos a Carlos Espí o Yan Diomandé en el Real Madrid, Álvaro Valles o Facundo Bernal en el Real Betis y Alex Freeman en el Villarreal, entre otros. Mientras que en FC Barcelona y en Atlético de Madrid tan solo podrán usar estos parches especiales algunos de los canteranos que realicen su primera aparición en esta edición de la UEFA Champions League.

¿Como funciona el nuevo parche?

La iniciativa ha sido desarrollada por la UEFA y UC3 en colaboración con Topps. El parche solo será válido cuando los jugadores hagan su debut en el campo, lo que incluye entrar en un partido como sustituto. Se incorporará a la insignia del balón de estrellas que se usa en la manga de la camiseta de un jugador.

Después del debut de un jugador, el elemento de debut azul distintivo del parche se elimina de la camisa de juego y luego se autentica; el parche se identifica, empaqueta de forma segura y se acompaña de un certificado de autenticidad antes de ser transferido a Topps. Esta empresa de coleccionables luego integra el parche en una tarjeta de negociación única que aparece en un producto de la UEFA Champions League que será firmado por el jugador, transformando el debut de la competencia del jugador en una pieza única de recuerdos de fútbol.