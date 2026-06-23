Oficial: El Barça anuncia el fichaje de Hamza Abdelkarim y la salida de Iñaki Peña

El FC Barcelona anuncia el cierre de dos operaciones que marcan el presente del club con la incorporación definitiva del internacional egipcio -firma hasta 2029-, y el traspaso del cuarto portero al Panathinaikos por tres millones de euros

Día de anuncios oficiales en el FC Barcelona. El club azulgrana confirmó este martes dos operaciones que dibujan el presente de su plantilla. Por un lado, la entidad ha ejecutado la opción de compra sobre el delantero egipcio Hamza Abdelkarim, una de las grandes irrupciones de La Masia en los últimos meses. Por otro, Iñaki Peña pone punto final a su etapa como azulgrana para iniciar una nueva aventura en el Panathinaikos griego.

Hamza, el '9' que ha conquistado al Barça

Era un secreto a voces y ya es oficial. El Barcelona ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre Hamza Abdelkarim, cifrada en 1,5 millones de euros más variables, y el delantero egipcio firma hasta junio de 2029.

El atacante, de apenas 18 años, ha sido una de las grandes sensaciones de la cantera azulgrana durante el tramo final de la temporada. Su llegada a Barcelona no fue sencilla. Un problema con el visado retrasó su aterrizaje y le obligó a regresar temporalmente a Egipto antes de poder incorporarse definitivamente al club. Cuando pudo debutar, no tardó en dejar huella.

Aunque inicialmente estaba previsto que se integrara en el Barça Atlètic, finalmente comenzó jugando con el Juvenil A. En apenas once partidos anotó seis goles y dejó claro que se trata de un perfil con muchísima proyección en La Masia.

Un delantero distinto a todo lo que había

En el Barça ven en Hamza un delantero con características muy particulares. Es un '9' clásico, de área, rematador y con un gran instinto goleador, un perfil que escasea en las categorías inferiores de la entidad. Precisamente por ello, en el club consideran que se trata de un futbolista de enorme valor estratégico y quieren pulir otros aspectos de su juego para convertirlo en un delantero más completo.

Su explosión en Barcelona también le ha abierto las puertas de la selección absoluta de Egipto. Hamza fue convocado por Hossam Hassan para disputar el Mundial y se convirtió en el único delantero centro puro de la lista de 'Los Faraones'. Además, su figura cuenta con un padrino de excepción como es Mohamed Salah, que ha seguido de cerca su evolución y le ha brindado su apoyo desde antes del inicio del torneo.

El delantero ya ha participado en los dos primeros partidos mundialistas ante Bélgica y Nueva Zelanda, sumando alrededor de veinte minutos en cada encuentro y formando parte del combinado egipcio que logró la primera victoria de su historia en un Mundial.

Su crecimiento ha sido tan meteórico que incluso existe la posibilidad de que realice la pretemporada con el primer equipo de Hansi Flick, aunque la idea inicial del club pasa por buscarle una cesión para que continúe acumulando minutos y experiencia.

Iñaki Peña cierra una etapa de catorce años

El otro gran movimiento del día ha sido el adiós de Iñaki Peña. El guardameta alicantino abandona definitivamente el Barcelona para convertirse en nuevo jugador del Panathinaikos. El conjunto griego abonará alrededor de tres millones de euros por su fichaje y el portero firma un contrato hasta 2029. Con ello se pone fin a una relación de catorce años con el club azulgrana.

Iñaki llegó a La Masia en 2012 y fue creciendo en todas las categorías inferiores hasta alcanzar el primer equipo. Sin embargo, nunca logró consolidarse como titular. Durante este tiempo acumuló cesiones en el Galatasaray y, más recientemente, en el Elche, donde volvió a mostrar un notable nivel y recuperó protagonismo.

Un nuevo reto en Grecia

La llegada de Joan García y la presencia de Szczesny y de Marc-André Ter Stegen cerraban prácticamente cualquier posibilidad de continuidad en el Camp Nou. Por ello, el Panathinaikos aparece como una oportunidad ideal para relanzar su carrera. En Atenas tendrá la posibilidad de ser titular indiscutible, disputar competición europea y asumir un papel protagonista que nunca terminó de encontrar en Barcelona.

La prensa griega apunta además a que percibirá un salario cercano al millón de euros por temporada.