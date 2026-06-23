El Real Madrid toma una decisión tras el posicionamiento de Julián Álvarez

El Atlético, atrincherado, se niega en rotundo a vendérselo al FC Barcelona y se remite con sorna a la cláusula de rescisión; Florentino no pretende entrar en pujas y el Barça se mantiene a la espera con cierta expectación, pero sin hacerse demasiadas ilusiones; la solución del club colchonero pasa por traspasarlo a PSG o Arsenal

El Real Madrid no quiere entrar en pujas con Julián Álvarez y se planta en los 150 millones ofrecidos. Imago

El culebrón del verano tiene como protagonista indiscutible a Julián Álvarez y agita sobremanera el mercado nacional e internacional con sus explosivas declaraciones en las que terminó de dinamitar una situación que llevaba semanas cocinándose a fuego lento en un clima de inusitada tensión entre clubes. "Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir un sueño", afirmó el delantero argentino, dejando claro públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid.

A partir de ahí, golpetazo sobre el tablero para volver a poner las fichas en posición: El Atlético se mantiene firme, el Barcelona sigue soñando y el Real Madrid ha decidido apartarse… al menos de momento.

El sueño de Julián pasa por seguir en España

La voluntad del delantero argentino es clara. Quiere abandonar el Metropolitano, pero su prioridad es continuar en LaLiga. Los dos destinos marcados en rojo son el FC Barcelona y el Real Madrid, aunque todo hace indicar a que el sueño real de la 'Araña' pasa por el Camp Nou puesto que el club barcelonista lleva muchos meses tras sus pasos.

A sabiendas de que el gran deseo del jugador es vestir la camiseta azulgrana, el Atlético ha decidido atrincherarse con respuestas evasivas cuando alguien se acerca a preguntar mínimamente. El argentino ve en el Barça el siguiente paso de su carrera y la posibilidad de seguir el camino de su gran ídolo, Lionel Messi, aunque tampoco cierra la puerta del todo al Real Madrid. Si la operación con el conjunto azulgrana no llega a buen puerto, el Bernabéu es una alternativa que también contempla con muy buenos ojos.

Por el contrario, opciones económicamente muy poderosas como Arsenal o PSG no terminan de seducir al atacante, cuya prioridad pasa por permanecer en el fútbol español.

El Atlético se planta: cláusula o nada

En el Atlético de Madrid no han cambiado un milímetro su postura pese a las palabras de su futbolista. El club sigue remitiéndose a los 500 millones de euros de cláusula de rescisión y mantiene su intención de no negociar la salida de su gran estrella.

Además, en el Metropolitano existe una enorme decepción por la actitud tanto del jugador como de su entorno. La entidad rojiblanca entiende que apostó firmemente por Julián cuando su protagonismo en el Manchester City no era absoluto y no ha sentado nada bien la presión pública ejercida por el delantero.

No obstante, si hay algo que le genera todavía más rechazo en las oficinas del Metropolitano es la actitud del FC Barcelona en esta operación. La unanimidad en el Atlético es total al considerar al Barça el peor destino posible en todos los aspectos por razones deportivas, económicas y sociales.

El Barça, ni en pintura

La tensión entre ambos clubes ha ido creciendo durante los últimos meses y el caso Julián ha terminado por agravar todavía más la situación. Desde el Atlético se considera que el Barcelona no tiene el músculo financiero de otros pretendientes y difícilmente podrá acercarse a las cifras que manejan otros gigantes europeos.

Además, en el club rojiblanco no entienden algunos movimientos del entorno azulgrana y estudian incluso la posibilidad de denunciar ante la FIFA por supuestos contactos con un jugador con contrato en vigor.

En el plano deportivo, vender a Julián al actual campeón de LaLiga supondría reforzar directamente a un rival por todos los títulos. Y socialmente la operación sería prácticamente inasumible para una afición que ya ve al Barcelona como un enemigo deportivo de primer nivel. Por ello, la postura del Atlético es clara: si Julián sale, no será al Barça.

En el Barça no son en absoluto optimistas con esta incorporación puesto que ven que el asunto se ha enturbiado demasiado, especialmente tras la entrada en juego del Real Madrid y con la actitud tan beligerante por parte del Atlético.

El Real Madrid se baja de la subasta

Mientras tanto, en Valdebebas observan la situación desde cierta distancia. Florentino Pérez ya hizo su movimiento y no piensa agitar más la coctelera. El pasado 9 de junio presentó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino, una de las mayores propuestas económicas de su historia. La respuesta del Atlético fue un rechazo inmediato acompañado incluso de algunas ironías públicas. Tras aquella negativa, la carpeta de Julián está cerrada en el Bernabéu.

En el club blanco mantienen una enorme consideración por el delantero argentino, pero no participarán en una subasta pública ni mejorarán la oferta presentada. Las prioridades deportivas del Madrid han cambiado y la hoja de ruta pasa ahora por otros objetivos.

Eso sí, existe una mínima posibilidad que nadie se atreve a descartar por completo: que ningún club alcance los 150 millones ofrecidos por el Real Madrid y el Atlético termine replanteándose su postura. A día de hoy parece ciencia ficción, pero el mercado ya ha demostrado muchas veces que no existen imposibles.

Arsenal y PSG esperan su oportunidad

Mientras los tres grandes españoles protagonizan el culebrón, Arsenal y PSG permanecen atentos. Ambos cuentan con capacidad económica suficiente para afrontar una operación de enorme envergadura e incluso podrían introducir jugadores en la negociación. De hecho, en el Atlético consideran que una salida hacia Londres o París sería mucho menos traumática que una venta a Barcelona o Real Madrid.

En este sentido, la Cadena COPE ha informado de una apetencia colchonera interesante con el Arsenal, a quien venderían al jugador por una cifra bastante inferior a la ofrecida por Real Madrid y Barcelona pero incluyendo en la operación a Viktor Gyökeres, un delantero con mucho gol que también podría arrastrar la venta de Alexander Sorloth.

Pese a todas estas cábalas colchoneras en busca de una solución adecuada, el problema sigue siendo el mismo y no es otro que el deseo de Julián. El argentino ya ha hablado. Quiere salir y quiere seguir en España, por lo que la pelota está ahora en el tejado del Atlético de Madrid, que se enfrenta al verano más delicado de los últimos años con el futuro de su gran estrella completamente abierto.