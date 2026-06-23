Reunión del Real Madrid para definir el plan con Nico Paz

El club blanco tiene la posibilidad de recomprar al internacional argentino por unos 10 millones de euros. El atacante está abierto a quedarse en el Como 1907 durante una temporada más, pero el Real Madrid estudia todos los escenarios y quiere sacarle el máximo provecho ya sea en el plano deportivo o económico

El Real Madrid se centra ahora mismo en Nico Paz, futbolista al que puede recomprar por unos 10 millones de euros después de que haya tenido una gran temporada en el Como 1907. El club español y el italiano van a mantener conversaciones durante esta semana para definir de manera definitiva el futuro del internacional argentino. El objetivo del Real Madrid es sacarle el máximo provecho a Nico Paz, ya sea desde el punto de vista económico o por el plano deportivo.

El Real Madrid quiere recuperar a Nico Paz

El Real Madrid no ha perdido de vista la temporada de Nico Paz el cual ha brillado en el Como 1907 durante la pasada temporada: 40 partidos y 3.291 minutos en los que ha marcado 13 goles y ha dado 8 asistencias.

Dicho rendimiento del internacional argentino no ha pasado desapercibido para el club blanco quien ha comunicado al Como 1907 que va a ejecutar la opción de recompra que tiene sobre el futbolista y que está fijada en unos 10 millones de euros según informa Matteo Moretto. Dicho movimiento lo hace el Real Madrid para evaluar y testear al argentino al cual probaría en pretemporada para ver si se gana un sitio en el equipo que entrena José Mourinho. La otra opción que, de momento, no descarta el Real Madrid con Nico Paz es venderlo de nuevo. El club madridista pediría unos 60 millones de euros.

El Real Madrid y el Como 1907 van a reunirse en las próximas horas en donde quedará bastante aclarado qué va a pasar con Nico Paz, quien en las últimas horas ha deslizado que sería partidario de quedarse una temporada más en el club italiano.

El Como 1907 se niega a perder a Nico Paz

Ante esta tesitura, el Como 1907 no tira la toalla con Nico Paz ya que va a luchar por retenerlo, al menos, una temporada más. El club italiano no quiere perder a uno de sus mejores futbolistas, más cuando la temporada que viene va a disputar la UEFA Champions League.

El Como 1907 considera que que Nico Paz se queda un año más en su plantilla sería bueno para el futbolista, que progresaría aún más como jugador, como para el Real Madrid, que vería como el argentino se revalorizaría más en el mercado.

Esta por ver qué pasa en los próximos días, pero el futuro de Nico Paz está más cerca que nunca de aclararse.

Nico Paz es objeto de deseo de muchos clubes que se han sentido atraídos por la gran temporada que ha realizado el argentino en el Como 1907. Algunos clubes de la Premier League, como el Tottenham Hotspur, han estado dispuesto a ofrecer una gran cantidad de dinero por asegurar su fichaje. Un movimiento que nunca ha estado cerca de concretarse debido a que el Real Madrid nunca ha querido perder el control de un futbolista al que le puede sacar mucho dinero o que tiene potencial para ser parte importante de su primer equipo.