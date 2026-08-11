Mourinho echa el freno en el Real Madrid con una sorprendente lista de convocados

El técnico luso dejará en la capital de España a los tres últimos fichajes en incorporarse a la pretemporada como son Yan Diomande, Marc Cucurella y Konaté. Además, tampoco viajarán a tierras de A Coruña, Mbappé, Tchouaméni y Courtois

El Real Madrid disputará el próximo 12 de agosto el mítico trofeo de verano Teresa Herrera que organiza el Deportivo de A Coruña. El Real Madrid no juega este prestigioso trofeo veraniego desde el 2013, edición que ganó al igual que sucedió en otras ocho. El Real Madrid se medirá a un recién ascendido como el Deportivo de A Coruña pero lo hará con una lista de convocados en la que habrá notables ausencias.

La lista de convocados del Real Madrid que ha elaborado José Mourinho tendrá que tirar nuevamente de varios jugadores del filial, el Real Madrid Castilla. Mourinho, a pesar de que ya cuenta con la incorporación después de vacaciones de casi la totalidad de sus jugadores internacionales, viajará a Galicia con varias ausencias notables.

La lista de convocados del Real Madrid para el Teresa Herrera

Para medirse al Deportivo de A Coruña, el Real Madrid de Mourinho no contará en Riazor con dos de los últimos fichajes en incorporarse a la disciplina blanca. Ni el español Marc Cucurella, que entrenó este pasado lunes por primera vez con la camiseta del Real Madrid, ni el deseado Yan Diomande ni otro de los últimos en llegar, Ibrahima Konaté. Además de estas bajas que se pueden entender por estar recién llegados al grupo, Mourinho también dejará en Madrid a Kbappé, Tchouaméni y Courtois. Los franceses y el belga también están recién incorporados después de disputar el Mundial.

Así, la lista de convocados del Real Madrid para disputar el Teresa Herrera frente al Deportivo de A Coruña es la siguiente: Porteros: Lunin y Sergio Mestre. Defensas: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Joan Martínez, Dumfries, Rüdiger, Mario Rivas y Lamini Fati. Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria. Delanteros: Brahim, Endrick, Vinícius Jr., Carlos Espí y Yáñez.

El último entrenamiento del Real Madrid antes de medirse al Deportivo de A Coruña

Antes de que el Real Madrid publicase la lista de convocados, el cuadro merengue llevó a cabo una sesión que comenzó con activaciones, carreras y rondos sobre el césped y en la que llevó a cabo ejercicios de presión y posesión con finalización en porterías. Para terminar, los jugadores disputaron una serie de partidos en dimensiones reducidas, informó el club. Tchouaméni, que arrastra molestias, se ejercitó en el interior de las instalaciones. Por su parte, los lesionados Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continuaron con sus respectivos procesos de recuperación.

El cuarto amistoso para el Real Madrid

Después de vencer al Leganés, empatar ante la Fiorentina y ganar al Ferencvaros el pasado 8 de agosto, el Real Madrid afrontará ante el Deportivo de A Coruña su cuarto amistoso veraniego. Después solo le quedará uno ante el Schalke 04 en tierras alemanas.