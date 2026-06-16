Nico Paz prefiere continuar un año más en el Como 1907

La entidad madridista puede recomprarlo antes del 30 de junio, aunque el futbolista le comunica su deseo de seguir a las órdenes de Cesc Fábregas

Los planes del Real Madrid de repescar a Nico Paz podrían variar después de que el propio futbolista haya mostrado su deseo de continuar en el Como 1907. La presencia de los italianos la temporada que viene en la Champions League y el rol que puede tener en uno u otro destino han podido pesar en el deseo del jugador que está en el Mundial con Argentina.

De esta forma Nico Paz, según el Diario AS, ya le ha comunicado al Real Madrid su intención de jugar un año más a las órdenes de Cesc Fábregas con el que tanto ha progresado en estos años. Las partes ya habían hablado semanas atrás, aunque en la entidad blanca las elecciones dejaron aparcados algunos asuntos.

Con la llegada de Bernardo Silva la competencia para Nico Paz sería alta en el Real Madrid

Hay que recordar que el Real Madrid posee el 50% de los derechos de Nico Paz y el club blanco tiene muy en cuenta al futbolista por su presente y por su futuro. Durante la temporada aparecieron nombres de equipos, como el Inter de Milán, que estaba firmemente interesado en hacerse con este centrocampista de calidad de 21 años. Sin embargo, la idea de las partes era que el jugador regresara a la entidad madridista.

Ahora el parecer del futbolista es distinto, dado que se siente muy cómodo trabajando con Cesc Fábregas con un rol que no sería el mismo en el Real Madrid en el que ahora desembarca en el banquillo Jose Mourinho. Más con la más que probable llegada de Bernardo Silva, que supondría una dura competencia para Nico Paz. Se pararía, por tanto, la opción que tiene la entidad madridista de repescar al talentoso jugador.

Hasta el próximo 30 de junio tiene el Real Madrid para poder hacer que Nico Paz regrese al equipo del Santiago Bernabéu. De no hacerlo, tal y como ha pedido el futbolista, tendría una última opción la próxima campaña a cambio de pagar 10 millones de euros al Como 1907. El futbolista tiene hasta el verano de 2028 firmado con los italianos.

Nico Paz ha marcado 37 goles y ha dado 24 asistencias con el Como 1907 en dos años

Nico Paz fue vendido al Como 1907 hace dos temporadas a cambio de 6 millones de euros. Sin embargo se guardó opciones de recompra por el canterano. En la entidad madridista valoran el talento del hispano-argentino, que incluso le ha llevado a estar convocado con la selección de Argentina para el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

De la mano de Cesc en el banquillo, en un Como 1907 con numerosa representación española, Nico Paz ha ido mostrando todas las cualidades que atesora y que tanto han llamado la atención para muchos en la Serie A. Los números del centrocampista señalan que ha disputado 75 partidos con los italianos en estas dos campañas, en las que ha marcado 37 goles y ha dado un total de 24 asistencias.