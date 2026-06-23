Gavi habla de su lesión

"Mucho dolor; insoportable", recuerda el internacional español sobre la lesión que le impidió estar en la Eurocopa y lo ha tenido en el dique seco durante gran parte de la temporada, colándose 'in extremis' en la convocatoria final de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

La convocatoria del azulgrana Gavi en la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá ha sido una de las decisiones más cuestionadas al seleccionador español, quien ha confeccionado una convocatoria de 26 jugadores en las que muchos de los nombres estaban ya asegurados de antemano.

Tras haberse llevado prácticamente toda la temporada en el dique seco, después de que sufriera una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha con la Selección en noviembre de 2023 y una molestias persistentes en su recuperación determinaran en septiembre de 2025 que sufría una rotura en el menisco interno de la misma rodilla, el palaciego ha conseguido volver a competir con el Barcelona en la 25/26, lo que le ha valido para acabar colándose en la última lista del seleccionador, tras no haber ido a ninguna de las anteriores y, incluso, perderse la anterior Eurocopa de 2024.

La polémica convocatoria de Gavi para el Mundial 2026

La polémica estaba servida, siendo muchas las voces autorizadas que, teniendo en cuenta la fuerte competencia que existe en la medular de España, consideraban que el centrocampista no se merecía del todo su presencia, pese a su garra y nivel como futbolista.

Al respecto se ha referido el propio Gavi, quien en el documental de RTVE ‘Denominación de Origen’ ha dejado claro cuánto ha sufrido durante su grave lesión de rodilla. “Pensaba que podía seguir y no podía andar. También me hice más daño por seguir, yo creo”, ha llegado a reconocer el propio Gavi, quien se quedó en shock al asimilar el alcance de su lesión: “Era como cuchilladas en la rodilla. Mucho dolor, insoportable. Las noches no podía dormir”.

Luis de la Fuente, en defensa de Gavi: "Hizo lo que se le encomendó"

Con este contexto, no era de esperar que el centrocampista del Barcelona fuera señalado al mínimo traspié. Y eso ocurrió en el debut de España en el Mundial, contra Cabo Verde, cuando fue titular en la banda izquierda, para sorpresa de muchos. El empate a cero ante un conjunto caboverdiano encerrado atrás y defendiendo con once futbolistas despertó las alarmas, cebándose las críticas con el azulgrana.

Hasta el propio Luis de la Fuente tuvo que salir en defensa de Gavi, quien partió desde una posición poco habitual para él y en la que no brilló especialmente: “Hizo el trabajo que se le encomendó y lo hizo perfectamente”.

Gavi fue uno de los sacrificados por De La Fuente ante Arabia Saudí

En la goleada ante Arabia Saudí, en el segundo duelo de España en el Mundial, De la Fuente hizo hasta cuatro cambios, siendo Gavi uno de ellos. El palaciego, de hecho, ni llegó a participar, estando por ver ahora qué papel seguirá jugando ante Uruguay, en la última jornada de la fase de grupos para España, y en el resto de recorrido que tenga la ‘Roja’ en la competición.

Las críticas, en cualquier caso, no han cesado, siendo una de las más dañinas las protagonizadas por un exazulgrana como Thiery Henry: “Gavi es el único mediocampista cuyo etilo de juego aún no entiendo”.