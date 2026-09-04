La opción de Elliott contra el Barcelona y la situación de Luis Rioja en el Valencia

El conjunto che encara el duelo contra los de Hansi Flick pendiente de recuperar efectivos y con Harvey Elliot listo para debutar. Carlos Corberán celebra la vuelta de Maffeo y espera más buenas noticias

El Valencia sigue preparando el encuentro del próximo domingo en Mestalla. Los de Carlos Corberán siguen con la puesta a punto de cara a un partido importante, al que llegan tras un empate y dos derrotas en las tres primeras jornadas de LaLiga EA Sports. De esta manera, el técnico sigue pendiente de los efectivos con los que podrá contar en el duelo frente a los de Hansi Flick, con la posible novedad de Harvey Elliot en la convocatoria.

Cabe recordar que Carlos Corberán contó con una importante lista de bajas en el duelo del pasado fin de semana ante el Deportivo. El Valencia no pudo disponer de Sergi Canós, Copete, Diego López, Pablo Maffeo y Guido Rodríguez. Sin embargo, alguno de ellos podría regresar para el partido de este domingo ante el Barcelona, como es el caso del exjugador del Mallorca, que ha vuelto a regresar con normalidad.

Carlos Corberán se aferra al nivel de Harvey Elliot

Harvey Elliot podría debutar este domingo con la camiseta del Valencia. El centrocampista, cedido por el Liverpool, puede ser una de las novedades en el conjunto de Carlos Corberán, que necesita cambiar el chip tras el mal arranque de temporada. La figura del inglés puede ser elegida por el técnico de cara al partido contra el Barcelona, que llegará con el objetivo de conseguir los tres puntos y seguir estando en lo más alto de la tabla.

Por su parte, Harvey Elliot ha completado en el día de hoy el entrenamiento dirigido por Carlos Corberán, el penúltimo antes de la visita del Barcelona a Mestalla. Por ello, el centrocampista gana enteros para entrar en la convocatoria y debutar frente al conjunto de Hansi Flick, por lo que, además, podría tener minutos durante el encuentro, dependiendo cómo va transcurrendo el partido.

Pablo Maffeo deja en alerta al Valencia

Por otro lado, Pablo Maffeo ha sido una de las buenas noticias en el día de hoy en el Valencia, ya que ha vuelto a trabajar con normalidad con el resto del grupo. El defensa fue baja para visitar el Deportivo el pasado domingo, dónde los de Carlos Corberán fueron derrotados por 3-1. Todo parece indicar que el ex del Mallorca regresará a la convocatoria de este domingo, a falta del último entrenamiento que confirme las sospechas.

Pablo Maffeo ha tenido, por el momento, dos actuaciones discutibles con el Valencia. Debutó en el choque del pasado 22 de agosto ante el Celta de Vigo, disputando 21 minutos. El lateral fue suplente y apenas tuvo incidencia en el juego. Algo parecido tuvo lugar contra el Real Betis, en el que sí fue titular, pero fue sustituido poco después del descanso. El futbolista de 29 años puede tener otra oportunidad este domingo.

La situación de Luis Rioja antes de medirse al Barcelona

Luis Rioja es una de las dudas que tiene Carlos Corberán para el duelo contra el Barcelona. El jugador de 32 años viene de jugar contra el Deportivo un total de 60 minutos, pero acabó con unas molestias en el tobillo que le han mantenido apartado de los terrenos de juego en los días posteriores. Hoy ha vuelto a entrenar al margen de todo el grupo, por lo que apunta a ser una de las ausencias más destacadas del equipo che.

De esta manera, Carlos Corberán ya cuenta con Kayne Van Oevelen, que fue baja en el entrenamiento de ayer del Valencia. Tras ello, el técnico no parece que vaya a recuperar al restro de jugadores lesionados, como son Guido Rodríguez, Umar Sadiq y Justin de Haas, así como Diego López y José Manuel Copete. En este sentido, el once titular del equipo che es una incógnita para recibir al Barcelona, que viene de ganar al Rayo.