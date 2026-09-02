Harvey Elliott, nuevo fichaje del Valencia, sorprende con sus objetivos

El futbolista inglés, que llega cedido procedente del Liverpool, se atrevió a dar cifras de goles o asistencias, además de ser claro ante la situación del club en estos momentos: "Este inicio nos va a ayudar para empujarnos más en el día a día y lograr una gran temporada"

Harvey Elliott ha sido presentado como nuevo jugador del Valencia, dónde ha llegado cedido para la presente temporada. De esta manera, el centrocampista ha comentados sus sensaciones en la que es su primera etapa en LaLiga, tras pasar anteriormente por el Fulham, Liverpool, Blackburn y Aston Villa. El inglés ha dejado claro que firmar por el conjunto de Carlos Corberán es "un gran paso en mi carrera, un desafío para mí".

Harvey Elliott podría debutar el próximo domingo ante el Barcelona, en un difícil encuentro para los de Carlos Corberán en Mestalla, al que llegan tras empatar contra el Celta de Vigo y perder frente al Real Betis y Deportivo de A Coruña. Por ello, el reciente fichaje del equipo che podría tener minutos en un choque volverá a medir las fuerzas de dos equipos que afrontan el duelo en situaciones totalmente diferentes.

Harvey Elliot, sobre su aterrizaje en Valencia: "Es un desafío para mí"

Harvey Elliott comentó sus sensaciones en su presentación oficial con el Valencia: "Es difícil adaptarse a los entrenamientos con el sol que aquí tenemos aquí, con el calor. Es un desafío para mí. Es una oportunidad para mí. Vengo aquí a cumplir objetivos. Creo que es un gran paso en mi carrera. Estoy muy contento de estar aquí. Adaptarme a mis compañeros, a la temporada... Estoy encantado".

El centrocampista inglés no se quiso 'mojar' en torno a sus preferencias sobre el terreno de juego: "Estoy muy contento a nivel personal, quiero jugar en la posición que sea. Estoy comprometido al cien por cien. Ha sido un inicio duro para el equipo. Pero el pasado es el pasado. He visto en dos días lo que estos jugadores pueden hacer y creo que vamos a empezar desde este fin de semana ha demostrarlo".

Harvey Elliott: "Al Valencia se le ve como un club grande de Europa"

Por otro lado, Harvey Elliott explicó cómo se ve al Valencia en Europa: "Al Valencia se le ve como un club grande de Europa, por la calidad de sus jugadores en el pasado, como Villa o Silva. Pero no solo al Valencia, a muchos clubes españoles se les tiene estima. Es difícil competir a nivel europeo, pero devolver al Valencia a Europa es algo que me gustaría. Y con hambre, motivación y deseo es posible"

El nuevo jugador del Valencia confirmó que habló con Carlos Corberán: "Fue decisión mía. Hablé con el entrenador por teléfono y me pidió lo que esperaba de mí. El inicio de Liga ha sido difícil, qué duda cabe, pero nos queda muchísimo y no podemos dejarnos llevar por lo que se diga fuera. Tenemos que dejar este mal inicio atrás y mirar a los posibles logros que podemos conseguir".

Harvey Elliott: "Es un privilegio estar aquí y poder aportar mi granito de arena"

Harvey Elliott fue preguntado por si habló con Mamardashvilli sobre el hecho de firmar con el Valencia: "Hablé con el, sí. Pero no le dije mucho. Le comenté que quería venir aquí de vacaciones y me dio recomendaciones. Pero no creo que en aquel instante él supiera que iba a venir aquí".

El inglés se mostró contento de llegar al Valencia, que necesita un cambio de chip en los siguientes partidos para cambiar la dinámica del arranque de temporada: "Todo lo que representa este club. Tiene cosas fantásticas. Es un privilegio estar aquí y poder aportar mi granito de arena a este gran club".

Harvey Elliott: "Este inicio de temporada nos va a ayudar para empujarnos más en el día a día"

Sobre los partidos del Valencia, que viene de perder ante el Dépor, Elliot explica que "los he visto. Sobre todo el último porque ya se produjo antes de venirme aquí. Creo que no le falta de nada, quizás confianza y jugar mejor como equipo. Ver ese espíritu de equipo al principio puede ser difícil cuando las cosas no te salen bien. Creo que este inicio de temporada nos va a ayudar para empujarnos más en el día a día y lograr una gran temporada".

Harvey Elliott, que no contaba para Unai Emery, sorprendió con sus cifras en cuanto a goles o asistencia en su temporada en el Valencia: "Entre 10 y 20... esa sería la exigencia me pongo a mi mismo. A título personal recuperar la confianza en mi mismo, jugar con libertad y disfrutar de mi futbol. Me siento agradecido al Valencia. En cuanto a objetivos, lograr todo lo que se pueda lograr y empujar al equipo desde ya mismo este domingo".