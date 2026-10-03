Balde desafía los planes del Barça

Alejandro Balde apenas ha contado para Hansi Flick en este inicio de temporada. El lateral solo ha disputado 12 minutos, pero mantiene firme su postura: no quiere salir del Barcelona y confía en darle la vuelta a una situación que ya preocupa al club

El comienzo de temporada de Alejandro Balde está lejos de ser el que esperaba. El lateral izquierdo apenas ha tenido protagonismo en las primeras semanas de competición y su participación se reduce a 12 minutos. El canterano únicamente ha aparecido en un encuentro de LaLiga, frente al Racing en el Spotify Camp Nou. Entró en la recta final y apenas tuvo tiempo para intervenir. En los otros seis partidos ligueros disputados hasta ahora y en el estreno de Champions ante el Feyenoord, Balde no llegó a pisar el césped.

Su situación ya quedó clara desde el pasado mercado de verano. El Barcelona y Hansi Flick no veían al defensa como una pieza prioritaria para esta temporada y el club llegó a abrirle la puerta a una salida. Sin embargo, Balde decidió continuar. El futbolista entendía que todavía podía cambiar su situación y demostrar que tenía argumentos suficientes para volver a tener protagonismo. Varias semanas después, el escenario todavía no ha cambiado.

Flick apuesta por otras opciones

El técnico alemán tiene otras preferencias para el lateral izquierdo. Flick considera que Xavi Espart y Joao Cancelo atraviesan actualmente un mejor momento deportivo y competitivo, por lo que ambos han contado con más oportunidades.

La competencia ha dejado a Balde en un segundo plano pese a que el jugador ya acumula 169 partidos con la camiseta azulgrana. A sus 22 años, el defensa sigue confiando en que la temporada termine ofreciéndole oportunidades. Y esa es precisamente la postura que mantiene a día de hoy. Balde no contempla cambiar de escenario en octubre ni quiere pensar todavía en el mercado de invierno. Su idea continúa siendo la misma que durante el verano: seguir en el Barcelona y luchar por hacerse con minutos.

El Barça espera que cambie de opinión

En los despachos azulgranas, sin embargo, no descartan volver a plantear una salida en enero. El club considera que la posición está bien cubierta y entiende que una venta del lateral podría generar una cantidad importante. Balde tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028 y su valor de mercado se sitúa alrededor de los 60 millones de euros.

Su situación ya despertó interés durante el pasado verano y varios clubes se interesaron por su situación. Entre ellos estuvieron Manchester United, Manchester City, Benfica y Aston Villa, aunque finalmente ninguna de esas opciones llegó a concretarse porque el futbolista decidió permanecer en Barcelona. Ahora el escenario puede volver a repetirse cuando se abra el mercado invernal.

Balde confía en darle la vuelta

Mientras el club contempla ese escenario, el futbolista mantiene otra hoja de ruta. Balde considera que la temporada es demasiado larga como para sacar conclusiones definitivas después de unas pocas jornadas. La acumulación de partidos, las rotaciones y las posibles lesiones pueden terminar abriendo una oportunidad. Por eso, el lateral sigue convencido de que puede cambiar la percepción de Flick y recuperar el protagonismo que tuvo en etapas anteriores.