El Barça respira con las pruebas médicas de Raphinha: disponible contra el Getafe

El delantero azulgrana ha pasado hoy por la ciudad deportiva para ser sometido a más pruebas que han arrojado un resultado positivo: no hay lesión y podrá jugar en LaLiga

Alivio en el Fútbol Club Barcelona con los resultados de las pruebas médicas realizadas a Raphinha, que todo hace indicar que finalmente podrá estar disponible para el partido del próximo sábado 10 de octubre contra el Getafe, en el Camp Nou.

El delantero brasileño fue liberado por el seleccionador de la 'canarinha' Carlo Ancelotti después de sentir unas molestias tras sufrir un edema en el muslo derecho y estaba a la espera de otras pruebas complementarias realizadas por el propio club para saber si había algo de mayor gravedad y solo se quedaba ahí.

Y por suerte para el jugador y su entrenador, Hansi Flick, la lesión no ha ido a mayores tras las pruebas realizadas hoy en Sant Joan Despí. Raphinha llegaba sobre las 11:00 horas a la ciudad deportiva blaugrana y salía de la misma hora y media más tarde ya con la certeza de su lesión no se ha agravado y que estará a disposición del técnico, Hansi Flick, para el próximo partido de LaLiga que el Barça disputará el sábado, 10 de octubre, ante el Getafe.

Las pruebas médicas concuerdan con las de Brasil

Desde la concentración brasileña, el propio jugador ya tranquilizó al club azulgran asegurando que se trataba de simples molestias. Aunque el historial de lesiones que arrastra el jugador en esa zona provocaron que, por precaución, abandonara la 'canarinha' y regresara a Barcelona, evitando así desplazarse a Calcuta para disputar un amistoso ante India el próximo sábado.

Aunque las pruebas a las que se ha sometido esta mañana han sido positivas, Raphinha, que aterrizó este jueves en la capital catalana, probablemente haga trabajo específico de recuperación una vez que la plantilla azulgrana reprenda los entrenamientos el próximo lunes.

Y es que el Barça afronta un intenso mes de octubre con seis partidos en apenas 16 días, contra el Getafe, Betis y Real Madrid, en LaLiga, y Galatasaray y PSG, en la Liga de Campeones, y no quiere prescindir de su jugador más en forma y que actualmente es el máximo goleador del campeonato nacional (12 tantos).

Raphinha dispara sus cifras en el Barcelona

Raphinha ha comenzado la temporada 2026/27 convertido en una de las principales referencias ofensivas del Barcelona. El extremo brasileño está atravesando un momento especialmente productivo de cara a portería y sus números le sitúan entre los jugadores más determinantes del conjunto azulgrana en este inicio de curso.

El brasileño ha asumido un papel protagonista en el ataque dirigido por Hansi Flick. Su capacidad para aparecer en posiciones de remate y su participación constante en los últimos metros le han permitido aumentar considerablemente su influencia en el juego del equipo.

Uno de los aspectos más destacados de su inicio de temporada está siendo su facilidad para marcar. Raphinha ha firmado actuaciones decisivas y ha conseguido protagonizar varios encuentros con registros goleadores sobresalientes, confirmándose como una de las principales amenazas ofensivas del Barça.

Su evolución también se aprecia en la manera en la que está siendo utilizado por Flick. El técnico alemán le ha dado libertad para acercarse a posiciones más centradas y participar con mayor frecuencia en el área rival, una variante que está potenciando su capacidad goleadora sin perder su influencia por las bandas.

Más allá de los goles, Raphinha mantiene una importante participación en la generación de ocasiones y en la presión tras pérdida, dos aspectos fundamentales en el sistema del Barcelona. Su intensidad y movilidad permiten al equipo mantener una amenaza constante en campo contrario.

Con la temporada todavía en su fase inicial, la no lesión del brasileño se presenta como una de las grandes noticias del Barcelona. Raphinha ha comenzado el curso con protagonismo, regularidad y una notable capacidad para decidir partidos, consolidándose como una pieza fundamental en el ataque azulgrana.