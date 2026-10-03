El nuevo rol de Koundé en el Barcelona reaviva el interés del Chelsea

El club inglés fue el gran rival de los azulgranas cuando el defensor francés salió del Sevilla FC, apuntándose ahora en la prensa británica que podría lanzarse a por su fichaje en el mercado de enero

El FC Barcelona ha arrancado como un tiro la temporada. Pero la felicidad que reina en el Camp Nou contrasta con la situación particular de Jules Koundé, que está viviendo un arranque de curso poco habitual en el plano personal. Sin minutos en las tres últimas jornadas de LaLiga, el defensor francés ha sido de la partida en cinco choques oficiales, solo tres de ellos como titular, perdiendo de ese modo protagonismo en los planes de Hansi Flick.

También con Francia ha perdido protagonismo

Las cosas no le están yendo mucho mejor con la selección de Francia en este parón. Aunque Zinedine Zidane le ha nombrado cuarto capitán, por detrás de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Adrien Rabiot, ha visto desde el banquillo los dos últimos encuentros de la Nations League ante Bélgica e Italia tras completar el primero frente a Turquía, siendo Kalulu el elegido en el lateral derecho. Escasa participación para un jugador acostumbrado a jugar mucho tanto con la camiseta 'bleu' como con la azulgrana.

El Chelsea se suma al Bayern Múnich

Por ello, no han tardado en aparecer las noticias que hablan de una posible salida de club catalán. Ya ha sido relacionado en este sentido con el Bayern Múnich, que lo sigue desde hace tiempo y podría lanzarse en enero si logra traspasar al coreano Kim-Min-jae, y ahora desde Inglaterra se apunta el nombre del Chelsea.

En realidad, el interés del conjunto londinense viene muy de lejos, pues fue el gran rival del Barça cuando en el verano de 2022 salió del Sevilla FC. Fueron finalmente los culés los que se llevaron el gato al agua con una operación que se elevó a 50 millones de euros fijos y otros 12,5 en variables. Pero cinco temporadas después, desde Stamford Bridge no se han olvidado del polivalente zaguero galo de 27 años.

Pedro Porro era la alternativa de Deco

Ahora, según Team Talk, el Chelsea podría aprovechar el nuevo rol de Koundé para intentar su fichaje en el mercado invernal, aunque deberá realizar una propuesta importante para que Joan Laporta le abra la puerta a un jugador que está valorado en 60 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Además, tiene contrato hasta 2030, tras renovar hace poco más de un año el vínculo que acababa al final del presente curso.

Ya el pasado verano surgió la posibilidad de una venta de Koundé y Deco se fijo en Pedro Porro, del Tottenham, como posible relevo. Ahora, su situación ha acrecentado dicha posibilidad y al ex del Girondins no le faltan pretendientes. En su quinta temporada como azulgrana y después de 193 partidos, el francés vive una incómoda situación y Xabi Alonso, actual entrenador de los 'blues', podría ofrecerle la oportunidad de recuperar el protagonismo que siempre ha tenido en su carrera.