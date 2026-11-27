El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ya se lo ha trasladado tanto a Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha desvelado que ha trasladado tanto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la importancia de que España sea la sede de la final del Mundial de 2030, una cuestión que considera irrenunciable y que deben tener en cuenta tanto uno como otro, dependiendo de quien salga elegido presidente en las elecciones generales del próximo domingo.

La cabeza visible del fútbol español se ratificó en su idea durante unas declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, antes del encendido del alumbrado navideño de la ciudad.

Ahí, Louzán recordó que el proyecto mundialista nació de la candidatura conjunta de España y Portugal y que la competición, por el turno rotatorio de continentes, corresponde al continente europeo.

En este sentido, defendió que España debe albergar el encuentro decisivo del torneo y atribuyó parte de la incertidumbre generada en los últimos meses a que no se concretara desde el principio el escenario de la final. "Esa final solo se puede disputar en un país y ese país es España", afirma el presidente español.

Louzán, antes de un partido de la selección española. / Imago.

Asimismo, señaló que, a partir del 21 de julio, será necesario comenzar a trabajar conjuntamente con el Gobierno español y con los socios de la candidatura, entre ellos Portugal, Marruecos y los países sudamericanos que acogerán encuentros de la primera fase: Argentina, Uruguay y Paraguay.

El máximo responsable de la RFEF también incidió en la necesidad de que el campeonato deje una huella positiva y se convierta en un acontecimiento memorable. "Tiene que ser un Mundial memorable y también tenemos que dejar un legado", afirma, recordando, como ejemplo, el legado de la edición de 1982, el primer y único Mundial celebrado hasta ahora en España.

España, a Mestalla y la Copa del Rey de futsal, a Zaragoza

Por otro lado, la Federación Española ha confirmado en las últimas horas que el partido de ida entre España y Francia de los cuartos de final de la Nations League se disputará en Mestalla el 25 de marzo de 2027, en la despedida de la selección española del emblemático estadio antes de su demolición y del traslado al nuevo. El propio Rafael Louzán lo había prometido en su última visita a Valencia y ahora ha hecho honor a esa promesa.

Así mismo, también la RFEF también ha hecho público que Zaragoza será la sede de la Fase Final de la Copa de España de SM el Rey 2027 de fútbol sala, que se disputará del 11 al 14 de marzo en el Pabellón Príncipe Felipe, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Real Federación de Fútbol de Aragón.