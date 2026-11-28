El capitán del equipo español no escondió que contar con el número 3 del ranking ATP es un aliciente para afrontar el que será su úlitmo servicio al frente de la Armada

España, con David Ferrer como capitán y con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Daniel Mérida, Marcel Granollers y Pedro Martínez, buscará este próximo domingo a partir de las 15 horas su séptima ensaladera en la que será la final número 12 del equipo español en la Copa Davis. Delante tendrá a una Italia que ha ganado las tres últimas ediciones y precisamente la de 2015 se la ganó a España.

David Ferrer sabe que cuenta con, posiblemente, el tenista más en forma del circuito ATP como es Carlos Alcaraz y además también con un Rafa Jódar que sigue demostrando que su madurez crece a pasos agigantados. Carlos Alcaraz ha sido uno de los tenistas que más elogios se ha llevado por parte de David Ferrer este sábado después de sumar el segundo y definitivo punto ante Gran Bretaña en la semifinal de la Copa Davis.

David Ferrer elogia a Carlos Alcaraz acordándose de Andrés Montes

David Ferrer, recordando al mítico periodista y comentarista tanto de fútbol como de baloncesto, Andrés Montes, habló de lo 'fácil' que puede ser la vida teniendo a Carlos Alcaraz: "Carlos no es que sea el líder, es que es el jugador y la persona que necesitamos para ganar la Copa Davis. Cuando tienes a un Carlos Alcaraz en el equipo, la vida puede ser maravillosa y puede ser mucho más fácil, como decía Andrés Montes".

Además David Ferrer, elogió la humanidad de Carlos Alcaraz y el respeto que tiene hacia sus compañeros: "Carlos nos aporta, sobre todo, humildad y respeto. Y para alguien de la figura de Carlos, con todo lo que ha conseguido, que sea uno más, bueno, dice mucho de él".

El último servicio de David Ferrer en la Copa Davis con España

David Ferrer se mostró satisfecho por la semana que está teniendo hasta el momento España en la Copa Davis ya que superó los cuartos y las semifinales sin tener que recurrir al tercer partido, el de dobles y eso le permitió a la Armada el poder estar mejor a nivel físico de cara a la final: "Por suerte esta semana ha ido todo mejor, mucho mejor de lo esperado, ¿no? Ganamos 2-0 el primer día, hoy hemos ganado 2-0. Y eso para afrontar una final de Copa Davis con condiciones físicas al 100% es importante. En ese aspecto estoy bastante satisfecho".

"Estar aquí con ellos es un privilegio y es una suerte"

El privilegio del equipo español y la revancha ante Italia en la Copa Davis

España tiene ganas de revancha y David Ferrer ha recordado lo cerca que estuvieron el año pasado de ganar la final ante Italia: "Honestamente, estoy contento de tener otra oportunidad de ganar la Copa Davis como capitán. El año pasado estuvimos cerca y, lo que más me hace es el compromiso por parte de todos los jugadores".

David Ferrer en una imagen de archivo junto a Carlos Alcaraz / ED

Por último, habló Ferrer de la fortuna que tiene de contar con el equipo del que dispone España a día de hoy y también dejó claro que este próximo domingo disfrutará en la final de la Copa Davis: "Estar aquí con ellos es un privilegio y es una suerte. Así que mañana será mi último día como capitán y me lo voy a pasar bien con ellos porque obviamente queremos ganar y en eso estamos mentalizados desde que vinimos la semana pasada y ya está. Y cuando acabe el día, pues a seguir adelante".