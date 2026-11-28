Beñat San José, eufórico por su superar a la "plantilla espectacular" del Betis, le brindó la titularidad al medio, que se reivindicó con una actuación celebrada por su técnico y que, a la postre, puede beneficiar a los verdiblancos

El entrenador del Rayo Vallecano, Beñat San José, se mostró muy satisfecho con el valioso triunfo conseguido contra el Betis en La Cartuja y señaló como clave que firmaron un "partido completo" en el que mostraron "personalidad con aspiración" ante un gran rival.

"Cuando el Betis mostró sus virtudes hemos sabido agruparnos y trabajar. Han tenido sus ocasiones y nosotros también las nuestras. Felicito a todos los jugadores", indicó el entrenador rayista, que cree que el compromiso de Champions del Betis no influyó para nada en el partido.

"El partido de Champions no tiene nada que ver, porque el Betis tiene una plantilla espectacular y un tremendo equipo contra el que hemos sabido competir y marcar más goles", explicó Beñat, que destacó la actuación de Gnangoro Bouare en su regreso a Sevilla tras su salida en verano.

Máxima satisfacción con Gnangoro, que se reivindica ante el Betis

El técnico sorprendió con su titularidad tras muchos partidos como suplente más allá de la Copa y el de Vícar rindió a un alto nivel. "Estoy muy satisfecho con Bouaré. Hemos encontrado la victoria, pero me acuerdo del día del Valencia, donde jugamos muy bien y no ganamos. Todo es más positivo", apuntó el preparador del cuadro madrileño.

Cabe recordar que el Betis conserva un 50% de su pase, por lo que le conviene que dé un salto de protagonismo de cara a su venta, aunque habría preferido que no fuera como rival.

Rendimiento que puede beneficiar al Betis a largo plazo

Su respuesta a esta oportunidad le puede abrir las puertas del once franjirrojo con el consecuente beneficio para los de La Palmera, que esperan hacer caja en futuros mercados con el traspaso del almeriense.

Por otro lado, Beñat San José destacó la unión del vestuario y en la importancia del trabajo diario para mantener el rendimiento colectivo. "Tenemos cero egos y una unión y un foco en el trabajo muy grande", aseguró, resaltando una de las señas de identidad del equipo madrileño en una victoria de especial valor ante un rival de entidad.

Con este triunfo, el Rayo Vallecano rompe una racha de dos derrotas consecutivas y respira aliviado en la tabla, con tres puntos de margen sobre el descenso.