El técnico argentino ya suma dos derrotas y un empate desde que aterrizó en Old Trafford. Este sábado ante el Brentford volvió a demostrar que el problema va más allá del entrenador

El Manchester United podría estar firmando la peor temporada de su historia y lo más grave de todo esto es que sus resultados podrían terminar costándole la categoría en la Premier League. El Manchester United, después de 12 jornadas en la Premier League, es penúltimo con ocho puntos y habiendo ganado solo un encuentro en lo que va de temporada.

Los malos resultados del Manchester United trajeron en Old Trafford la tormenta propia de un equipo que está entre los históricos de Europa. Después de que el técnico anterior, Michael Carrick, empatase ante el Aston Villa a cuatro con un gol de los Red Devils en el último minuto, el Manchester United decidió darle un giro de 180 grados a su vestuario y fichó a Mauricio Pochettino, que hasta ese momento era seleccionador de Estados Unidos y tenía experiencia en la Premier.

El arranque de Pochettino, un desastre que no pinta bien en el Manchester United

Pochettino arrancó de la peor de las formas en el Manchester United ya que visitando Anfield para medirse al Liverpool, cayó goleado por 4-0 y demostró que aún tenía mucho por trabajar para tratar de sacar a los Diablos Rojos de los puestos de abajo. Después llegó un empate, que por momentos pudo ser un triunfo, en la fase liga de la Champions League ante el Sporting CP y dejando aún al Manchester United con opciones de jugar la fase previa de dieciseisavos de final al estar clasificado en la posición 19.

El Manchester United vuelve a estrellarse

Este sábado, en la jornada 12 de la Premier League, el 'nuevo' Manchester United de Mauricio Pochettino, se mostraba delante de su público en Old Trafford y lo hacía midiéndose ante uno de los equipos que mejor rendimiento está teniendo en lo que va de campaña: el Brentford. Los visitantes volvieron a demostrar que los problemas del Manchester United parecen estar mucho más allá de la propia parcela del entrenador. El Brentford se impuso por un claro 0-4 ante un equipo que está totalmente desconectado y que podría acabar la jornada 12 como colista de la Premier League.

El Brentford destroza a un Manchester United que podría ser colista este fin de semana en la Premier League

Pochettino ha tratado de imponer sus ideas y sorprendió este sábado con la alineación en punta de Joshua Zirkzee en detrimento de los suplentes Brian Mbeumo y Matheus Cunha, pero ni aun así. Después de que Harry Maguire se estrellara en el larguero y Anthony también tuviera un balón en la madera, las urgencias defensivas de este equipo salieron a relucir. Callum Wilson, un futbolista que tiene ya 34 años y que venía al Brentford para ser suplente, le hizo el lio a los dos centrales y con un disparo centrado batió al discutido Senne Lammens.

Minutos después, era otra vez Wilson el que marcaba al belga, aunque en esta ocasión a puerta vacía después de que Dango Ouattara sentara a Lisandro Martínez y le sirviera el tanto en bandeja. Demasiado sencillo para el Brentford, que no sufrió a partir de ahí más allá de un disparo al larguero de Youri Tielemans al inicio de la segunda mitad. Misma historia que en el cuarto, una preciosa vaselina de Schade en el tiempo de descuento que puso la puntilla para que los aficionados que aún resistían en el estadio terminaran de irse. Historia para el Brentford, con una goleada de aúpa; bochorno para el United.