Pochettino, a punto de ser el nuevo entrenador de un histórico de Europa

El técnico argentino, que actualmente es el seleccionador de Estados Unidos, estaría muy cerca de tomar el mando de un Manchester United que ocupa puestos de descenso en la Premier League. El despido de Michel Carrick estaría muy cerca según The Athletic

Mauricio Pochettino ha sonado en las últimas horas para abandonar su aventura en Estados Unidos como seleccionador, donde tuvo un papel brillante en el último Mundial y tomar el mando del Manchester United. Pochettino, que conoce de sobra la Premier League tras haber dirigido a Tottenham y Chelsea, se coloca como la principal opción del Manchester United para tomar el relevo de Michel Carrick.

Según apunta The Athletic desde la propia Inglaterra, el Manchester United ya estaría preparando el despido de Michel Carrick, que llegó a Old Trafford en mayo de este mismo año. Además, Fabrizio Romano ha adelantado que desde el Manchester United estaría muy cerca de llevar a cabo una reunión definitiva para el futuro de Michael Carrick, que no sería otro que el despido.

Mauricio Pochettino es el fichaje bomba en Inglaterra

Mauricio Pochettino tiene actualmente contrato con la selección de Estados Unidos pero el periodista citado anteriormente apunta a una cláusula liberatoria de 10 millones de dólares que le permitirían salir de la selección estadounidense y firmar su regreso a la Premier League.

Pochettino, después del gran Mundial de Estados Unidos ante su propio público, amplió recientemente el contrato del argentino a cuatro años más pero ante la llamada del Manchester United, un histórico, en horas bajas sí, pero sin dejar atrás su importancia, parece que solo es cuestión de llegar a un acuerdo para que el técnico vuelva a la Premier.

Michel Carrick, técnico del Manchester United

Michel Carrick, técnico del Manchester United

Un Manchester United que roza el drama en la Premier League

El Manchester United lleva varias temporadas a la deriva y si continúa con el rumbo actual, podría terminar yéndose a pique. En Old Trafford han pasado de celebrar títulos nacionales y europeos, a luchar por evitar el descenso a la Championship. Después de 10 encuentros en la Premier League, el Manchester United de Michel Carrick es el tercero por la cola con solo ocho puntos y un solo triunfo que llegó en la jornada dos ante el Ipswich por 5-2. Desde entonces, el Manchester United ha ido navegando sin rumbo en Inglaterra y ha ido encajando hasta cuatro derrotas y cinco empates con 19 goles en contra y 14 a favor.

El Mancheste﻿r United ofrece una cara muy distinta en la Premier League y en la Champions

En Europa, donde el Manchester United logró meterse nuevamente en la Champions League el pasado curso, los diablos rojos tienen una tónica un tanto diferente con dos victorias y dos empates después de cuatro jornadas de la fase liga. Ocupan la posición 17 y ni mucho menos están desahuciados de cara a meterse en la ronda previa a octavos o incluso directamente entre los 16 mejores de Europa.

Por tanto, el problema del Manchester United está claramente en la Premier League, donde si continúa en esta dinámica, podría terminar protagonizando uno de los descensos más escandalosos de los últimos tiempos.