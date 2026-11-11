Disparada la solidaridad por Jesús de Miguel: más de 200.000 euros y un donante anónimo famoso

La iniciativa puesta en marcha por Fran Sol tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife ha movilizado a miles de personas y cuenta con la colaboración de numerosos futbolistas del panorama nacional

La tragedia de Jesús de Miguel sigue provocando numerosas muestras de cariño y solidaridad en el mundo del fútbol. La campaña de recaudación impulsada por Fran Sol para ayudar económicamente a la familia del delantero del CD Tenerife ha superado ya los 200.000 euros, una cifra que no deja de crecer y que refleja la increíble respuesta que ha tenido la iniciativa entre compañeros de profesión, aficionados y personalidades del deporte.

Según los datos publicados en GoFundMe el martes 10 de noviembre, el crowdfunding acumula más de 5.100 donaciones y tiene establecido un objetivo de 300.000 euros, una cantidad que parecía lejana cuando se puso en marcha la campaña pero que ha ido creciendo a un ritmo considerable en los últimos días. De hecho, apenas cuatro días antes había conseguido rebasar los 100.000 euros, por lo que ha duplicado esa cifra en un tiempo récord.

El dinero recaudado está destinado a ayudar a los familiares más cercanos del futbolista, especialmente a su viuda, su hija y sus padres, después del durísimo golpe que supuso su fallecimiento el pasado 3 de noviembre, a los 30 años, tras el grave choque sufrido contra Jesús Owono en el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra en el Heliodoro Rodríguez López.

Fran Sol, detrás de una iniciativa que no deja de crecer

La campaña nació de la mano de Fran Sol, que quiso transformar las numerosas muestras de cariño que estaba recibiendo Jesús de Miguel después de la tragedia en una ayuda económica real para sus seres queridos. El delantero, que también vistió la camiseta del Tenerife y comparte posición sobre el terreno de juego con el fallecido, reconoció en una entrevista que el suceso le ha dejado muy tocado. "Me afectó mucho y pensé en cómo todos esos gestos de cariño que estaba teniendo la gente a través de imágenes, mensajes y publicaciones podían transformarse en algo que se pudiera tocar", explicó.

Fran Sol ha sido el impulsor de esta bella iniciativa que está teniendo tan buena acogida.

Sol también quiso poner en valor todas las aportaciones, independientemente de su cuantía, para evitar que el protagonismo recaiga únicamente en los donativos más elevados. "Todo el mundo se fija en los que han puesto 1.000, 2.000 o 3.000 euros, pero también hay que darle valor a los que ponen cinco, diez, 15 ó 20. Cada uno pone lo que puede", señaló.

Un futbolista muy famoso ha donado 10.000 euros de forma anónima

Uno de los detalles más llamativos de la campaña lo ha desvelado el propio Fran Sol. Entre las aportaciones recibidas figura la de un futbolista de primer nivel que continúa en activo y que ha querido mantener su identidad en secreto pese a realizar una importante contribución económica.

En concreto, se trata de una donación de 10.000 euros, la segunda más elevada de toda la recaudación. Sol confirmó que conoce quién está detrás de ese gesto, pero ha dejado claro que respetará su voluntad de permanecer en el anonimato. "Es una persona del mundo del fútbol, un futbolista muy famoso que está en activo. No voy a decir su nombre porque él quiere mantener el anonimato y quiere que hable el gesto, no quien lo hace", desveló.

La única aportación que supera esa cantidad es la de Karl Christian Septien﻿, presidente del Cádiz, que ha contribuido con 15.000 euros.

Los futbolistas que han colaborado con la familia de Jesús de Miguel

La iniciativa también ha encontrado una respuesta importante entre futbolistas de Primera División y otros nombres conocidos del fútbol español. Entre los colaboradores que han trascendido públicamente figuran Pedro Porro, Álex Remiro, Marc Bartra, Borja Iglesias, Álvaro Morata, Diego Llorente y Álex Baena.

Decenas de futbolistas han colaborado económicamente en esta noble causa.

Una lista que evidencia el alcance que ha tenido la campaña y que, en cualquier caso, representa solo una parte de las más de 5.100 personas que han decidido aportar su granito de arena.

Por el momento, Fran Sol todavía no ha contactado todavía con la familia de Jesús de Miguel, al considerar que era demasiado pronto por la cercanía de los acontecimientos. No obstante, ya está en contacto con integrantes del Tenerife para coordinar la transferencia del dinero y conseguir que llegue cuanto antes a sus destinatarios.