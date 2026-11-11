Javier Aguirre, sobre los pitos de Mestalla a Danjuma: "La afición es soberana, paga su entrada y yo no soy quien para decir si está bien o está mal"

El técnico del Valencia analizó el triunfo en primera ronda de Copa del Rey ante el Tavernes de la Valldigna, que le sirvió para hacer probaturas y dar minutos a los menos habituales...

Javier Aguirre, entrenador del Valencia, se mostró satisfecho por el triunfo de sus jugadores ante el humilde Tavernes de la Valldigna por 0-6 en Mestalla. Un partido que sirvió para que los menos habituales recuperaran sensaciones y hacer alguna que otra probatura, como la de Luis Rioja en el lateral izquierdo.

"¿Tiene posibilidades? Sí, claro. Es una prueba. Me preguntó eso tu compañero, que eso también me sirvió el partido, para probar cosas. Y sí, por supuesto que tiene posibilidades de jugar. Habida cuenta de que, lo que bien dices, no está Jesús Vázquez, no está José Gayà. Y para Vallecas puede ser, sí. Estoy de acuerdo contigo", admitía Aguirre.

Los minutos de los jugadores menos habituales

"Le metimos minutos a Dimitri Foulquier, a José Copete, que llevaban mucho tiempo sin jugar. Ryunosuke Sato, Harvey Elliott, jugadores que también no han tenido mucha participación. Luis Rioja, en fin, yo creo que el portero, aunque no tuvo mucho trabajo, también necesitaba jugar un poco. Eso es lo que aportó este partido. Minutos para la gente que está, que entrena todos los días, pero que no tiene minutos y que los merece. Hoy fue una buena oportunidad para verlos, para que se movieran bien, para ver cómo están con la pelota y sin ella. Y es lo que este partido me aportó como prioridad".

"Le metimos minutos a Dimitri Foulquier, a José Copete, que llevaban mucho tiempo sin jugar"

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Los pitos de la afición a Danjuma

"A ver, la afición es soberana, paga su entrada y yo no soy quien para decir si está bien o está mal. Es evidente que sí, yo oí los silbidos, como usted dice. No soy yo quien para señalar, para criticar esto, porque, insisto, la gente lo hace de manera natural. No vienen condicionados o no vienen con algunas ganas de hacerlo. Yo creo que esto se tiene que revertir con actuaciones mejores de las que hemos hecho, tanto el equipo como yo".

La primera victoria en Mestalla ocho partidos después

"Yo llevo cuatro, este es el cuarto, y me dice que en la Liga tenemos que mejorar. Esto es Copa del Rey, evidentemente. Como decía tu compañero, un rival de inferior categoría. Rápidamente nos pusimos en el marcador y eso relajó un poquito al equipo. Empezó a jugar más tranquilo y lo demostró en algunos lances del partido. Sí, las otras dos derrotas con Villarreal y con el Real Madrid fueron esto. En Villarreal, no me alargo, me cansé de repetirlo, al minuto 96:45. Con Bilbao y luego con el Real Madrid, pues bueno, competimos hasta que surgió esta situación de la falta y nos quedamos con diez. Fue muy complicado, pero siempre es bueno ganar. Y si es en casa, mejor. Y si es en Liga, aún mejor".

Doblete de Aimar

"Buenos minutos de calidad. Lo mismo. Buen doblete y buenos minutos de calidad, estoy de acuerdo contigo. Muy bien, muy bien el chico".

Cómo ha visto la vuelta de Copete

"A José Copete lo conozco hace ya varios años, lo tuve un tiempo, dos o tres temporadas. Estaba muy emocionado, muy emocionado. Para él fue muy duro, muy duro, muy largo. Le hablas de casi diez meses. Evidentemente, le falta minutaje, le falta ritmo de partido pero tiene una buena actitud, tiene muy buen carácter competitivo. Y eso le ayuda en esa carencia de minutos, de ritmo futbolístico. Y poco a poco irá entrando en el equipo, seguramente. Lo mismo que Dimitri Foulquier. Son chicos que han sufrido mucho. Nos falta Sergi Canós, nos falta Dieguito López, con lesiones largas, feas, de mucho esfuerzo mental, mucha fortaleza. No caerte. Le voy a pedir a José que sea competitivo, como siempre. Se puede equivocar, es inherente al juego el error pero que sea lo que es él. Anima, pelea, compite, saca bien la pelota, compite bien arriba. Es valiente, mano a mano es capaz. A ver si recuperamos al Copete que compró el Valencia y que tuvo el infortunio de las lesiones o la lesión que le ha costado diez meses".

"A Copete le falta minutaje, le falta ritmo de partido pero tiene una buena actitud, tiene muy buen carácter competitivo"

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El ambiente de Copa en Mestalla

"El ambiente fue buenísimo, espectacular. Creo que ambas aficiones se respetaron. Ambas apoyaron a su equipo incondicionalmente. Fue un bonito ambiente de Copa, típico. Rara la fecha, martes, nueve de la noche, en fecha FIFA. Pero el infortunio que nos alcanzó aquel día, era imposible jugarlo. Agradezco al rival que haya aceptado venir aquí. Agradezco profundamente a toda su afición que se desplazó hasta acá y que apoyó a su equipo permanentemente. Y agradezco a la nuestra, que a pesar de que no les damos muchas alegrías, están ahí con nosotros al pie del cañón, en las buenas y en las malas. Sí, un ambiente copero y ojalá podamos, de una vez por todas, darles algo".

Los minutos de Sato

"Ryunosuke Sato es un jugador de los 24 que tengo, que puede jugar en cualquier momento, que es veloz, que tiene chispa, que tiene ese buen mano a mano. Le decía yo a un reportero japonés ahí abajo que le falta un pelín de... La Liga española es muy exigente físicamente. Y yo trabajé en Japón y conozco al jugador japonés. Es muy agradable de ver, pero tiene que ser un poquito más agresivo en la recuperación de la pelota. Un poquito más contundente en los duelos, mano a mano. Más trabajo sin balón. Pero es un jugador válido para el Valencia. Yo creo que hizo un partido correcto pero la justa medida hay que darle. Y lo de la pierna natural o cambiada, yo creo que el buen jugador se adapta a lo que le pides. Fue porque en este momento creíamos que Sato podía ir más por fuera, sacar centros, nos gustaba teniendo dos puntas. Que por el otro lado, que es cuando vas para adentro para patear, ¿no? Y Dani Raba también se adapta muy bien. Luis Rioja mismo lo viste sacarse en su izquierda. Dimitri Foulquier por derecha. Sí, es una opción válida".

Van Oevelen y las condiciones de su cesión

"No tenía ni idea, pero también te diría que no me condiciona nada. Me importan dos narices lo que diga el Ipswich Town. Y no va a jugar porque me lo diga el Ipswich Town. Si juega, si está bien, jugará, y si no, juega el otro y ya está. No tengo ningún problema con eso. La verdad es que esto me tiene sin cuidado. Hoy, efectivamente, no tuvo trabajo. Entrena bien, tuvo esa lesión en la rodilla y ya está sano, está fuerte. Y Cristian Rivero está muy bien. Y Stole Dimitrievski está con su selección. Esperemos que vuelva sano y fuerte. Y tengo tres buenos porteros. Tengo tres buenos porteros".