Guti compara el Valencia actual con el de su época: "Tú miras lo que tienes ahora y dices: madre mía, lo que tenía el Valencia. Qué pena"

El exfutbolista del Real Madrid ha recordado cómo era enfrentarse al Valencia en su etapa de jugador, nada que ver con la de ahora: "Antes era un grandísimo equipo. Para nosotros era súper difícil ir a Valencia a jugar un partido"

En los últimos años nos hemos acostumbrado a ver unos Valencia - Real Madrid de muchísimas revoluciones. Los partidos que ha acogido Mestalla ante el conjunto blanco siempre han sido de mucha tensión, pues la afición che aprieta como ninguna, pero además recientemente siempre han estado empañados por la polémica.

Y como era de esperar este último Valencia - Real Madrid no iba a ser menos, tal y como se pudo comprobar en el túnel de vestuarios de Mestalla al descanso, donde Bellingham y Rüdiger tuvieron sus más y sus menos con los empleados de la seguridad privada del club che, teniendo que ser separados.

A raíz de todo ello, José María Gutiérrez 'Guti', que ha vuelto a colaborar en 'El Chiringuito', ha recordado cómo vivió en su época en primera persona los partidos de Mestalla como futbolista del Real Madrid, comparándolos con los que se viven ahora.

"Esto no es un Valencia", empezó reflexionando el excentrocampista blanco, que recordó también lo complicadas que resultaban las visitas del Real Madrid al Valencia, que entonces tenía una plantilla de muchísimo nivel y muy competitiva: "El Valencia de antes era un grandísimo equipo. Para nosotros era súper difícil ir a Valencia a jugar un partido".

Para Guti, este Valencia actual en nada se parece al de su época, y para muestra de ellos fue este último partido, donde más allá de la intensidad del conjunto de Javier Aguirre, mostraron poco fútbol. "Competir no se supone que sea dar patadas. Competir significa tener opciones. Tú miras lo que tienes ahora y dices: madre mía, lo que tenía el Valencia. Qué pena", aclaró el madrileño.

Pese a todo, aunque Guti vea a este Valencia muy lejos del Valencia al que se enfrentaba él, no cree que vaya a acabar descendiendo a Segunda división. "Yo creo que el Valencia, con la mano de Aguirre, va a salir. No es un equipo que vaya a bajar a Segunda división. Tiene jugadores para poder mantenerse", opinó el exmadridista.

El peor Valencia en Mestalla de toda su historia

Como buena muestra de lo que habla gusta están los números. El Valencia no conoce la victoria en su estadio en la actual temporada y acumula siete encuentros sin ganar, lo que supone su peor registro en un arranque liguero y el segundo a nivel global de su historia como local.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre fue goleado por el equipo madridista que se adelantó en la primera parte con los tantos de Fede Valverde y Arda Guler y que cerró el marcador en la segunda mitad con otro tanto de Kylian Mbappe. El balance del equipo valencianista en este inicio liguero en Mestalla ha sido de cinco derrotas y dos empates con 3 goles a favor y 14 en contra.

En este tiempo ha firmado tablas con el Celta y el Athletic, ambos a cero, y ha sucumbido ante el Betis (0-1), Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3), Villarreal (1-2) y Real Madrid (0-3). De esta manera, el actual registro supera al que hasta el momento era el peor de su historia y que databa de la temporada 2018-2019, cuando arrancó el curso con seis partidos sin ganar.