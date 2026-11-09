Javier Aguirre, técnico del Valencia: "No tengo otra fórmula y se me agotan las palabras para justificar lo injustificable"

El preparador mexicano afronta la Copa del Rey con la intención de volver a la senda del triunfo tras no ver la reacción que esperaba en LaLiga

Javier Aguirre, técnico del Valencia, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa antes de medirse este martes al Tavernes, en el partido de primera ronda de Copa del Rey aplazado. El preparador mexicano aboga por olvidar LaLiga para centrarse ahora en la Copa, para la que solo cuenta con la baja de Diakhaby.

"Mouctar Diakhaby, cuando llegamos, estaba lesionado, bien lesionado, y tenía para largo. Lo recuperamos y ahora va a su selección. Este es un jugador que quiere mucho al club, que es un baluarte y que seguramente aparecerá dentro de poco, porque le falta un poco de ritmo de competición. Harvey Elliott también jugó en Santander, ha venido jugando. Hemos estado hablando con él para que mejore en algunas cosas y creo que lo ha hecho bien en los entrenamientos. Ojalá tenga posibilidad de jugar. Y Hugo Duro, pues ha jugado, está ahí peleando, volvió Umar Sadiq, Hugo Duro está ahí y está Aimar Blázquez también. Tengo tres en ese puesto y están bien, están disponibles y están entrenando bien. En cualquier momento pueden jugar. Mouctar Diakhaby, que está con la selección, los otros dos pueden jugar mañana fácil, sí", ha confirmado.

El reto de entrenar al Valencia

"En mi carrera he tenido buenos retos, sí. Este es uno de los buenos, claro que sí. Es un histórico de España, Europa, y es un bonito reto, claro que sí, por supuesto. No lo dudé. Ya lo dije hace un mes que llegué, que había que venir aquí, había que hacer bien las cosas. Estamos en ello, estamos en ello. Está siendo lento, pero estamos encontrando cosas buenas. Hemos mejorado los entrenamientos, no se ha traducido en buenos resultados, que es lo que nos interesa, y seguimos en una zona muy complicada, pero bueno, intentamos, seguiremos trabajando".

Juegan como visitantes en Mestalla

"De entrada, hubiéramos entrenado en otro campo que no sea hierba natural. Sí, sin lugar a dudas. Hubiera sido en la adaptación a las botas mismas, al balón, al bote, pues sí, al entorno, o al escenario este, mejor dicho, de jugar de visitante en un campo que desconocemos. Sí que hubiéramos tenido que ocuparnos de otra manera o entrenar de otra manera. Pues estoy de acuerdo con ustedes. Ellos de buena gana aceptaron jugar de locales en Mestalla y lo agradecemos porque va a ir más gente y va a ser un ambiente festivo, tipo Copa del Rey de toda la vida".

La importancia de la Copa del Rey

"La Copa no estorba en lo absoluto. Te contestaré como te contesté aquel día, que me ha tocado estar en dos finales de Copa y que es una competición muy bonita, que le da vida a muchos equipos que no tienen tanta visibilidad como los de Primera División. Partidos, de verdad, ha habido sorpresas enormes que todos recordamos en la Copa del Rey. Hay un premio, jugar la Supercopa. En fin, es muy atractiva la Copa, no es ningún estorbo en lo absoluto. Fue una pena por aquel accidente ferroviario, que tengamos que jugar hasta ahora, pero lo afrontamos con mucho respeto y con mucha seriedad".

La situación de Ryunosuke Sato

"El chaval está como nosotros. Entrenan bien y hay que llevar 23 al banquillo, siempre sobrarán cuatro, si están todos sanos. David Otorbi está fuera y Jesús Vázquez, nada más me quedan 25. Dos quedarán fuera para el partido en Vallecas. Y Sato es la misma que todos, está trabajando bien, está haciendo sus cosas y no caben todos... A veces están en el banquillo, a veces están en el campo y a veces en la grada. El nivel es muy parejo entre todos".

Los brotes verdes del Valencia

"En actitud y en juego, en esas dos. En actitud, muy buena actitud desde el calentamiento. Entramos bien al partido. El partido se descompone. Al minuto 25 estábamos, a mi juicio, bastante igualados. Estaban teniendo una a puerta ellos, nosotros un par de ellas. Y luego se descompone con el gol. Ahí nos desequilibramos un poco emocionalmente. En juego hay más posesión de balón, tenemos más expectativa de gol. Eso es lo que yo veo. Los números no se traducen. El verdadero número es ganar o perder, no hay más. Y no hemos ganado, entonces no hay esto. Yo te explico eso en actitud y en juego. Defendemos mejor. Creo yo que defendemos mejor que el primer día en Santander. Creo que jugamos mejor que el primer día en Santander. Nos atrevemos más que el primer día en Santander. Todo es un cúmulo para mí. Puedo respetar tu opinión y que no estés de acuerdo. Es bastante valioso. Es lo que yo veo, que me atrevo a hacerlo público porque me lo preguntan y ya está. Pero esa es mi opinión y yo respeto si hay diferencias".

El lío de Braulio Vázquez en el túnel de vestuarios

"Yo hablé con Braulio Vázquez. Me dijo que efectivamente bajó, yo estaba adentro, que efectivamente le señaló al árbitro su desacuerdo por las decisiones y esto el árbitro lo reflejó en el acta. Después Braulio Vázquez no me comentó nada más que hubiera sucedido. Lo típico, que van llegando unos, vienen ahí y se hace de repente, en un túnel, que normalmente va cada uno a su lado, hay 40 personas ahí, puede pasar cualquier cosa. Afortunadamente no pasó nada, que yo sepa. El acta no la he visto, pero sí me dijo Braulio Vázquez que sí bajó y sí le hizo saber al árbitro que estaba inconforme con sus decisiones. Y el árbitro creo que lo reflejó en el acta, lo de Braulio Vázquez. Me dijo que no lo insultó y le creo".

La solución para el lateral izquierdo

"No, José Gayà no, no lo vamos a poner. Vamos a ver cómo lo resolvemos. De momento estoy tranquilo. Hay opciones para jugar, un perfil cambiado puede ser, un central, correrlo por la izquierda, no sé. Yo, en ese sentido, estoy tranquilo porque la plantilla es vasta, es amplia y hay jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Nosotros podemos jugar ahí con algunos más".

El efecto Aguirre y la falta de resultados

"El efecto Aguirre o lo que usted menciona, esto se vería mejor adornado con 12 puntos y en el lugar número 11 o 12 de la Liga. Entonces, conclusión, es gol. Que no te hagan gol aquí y mételo ahí. Ese es el efecto Aguirre. Los resultados y los datos no me favorecen en lo absoluto. Por lo tanto, no ha habido efecto Aguirre. Pero Aguirre trabaja en campo buscando buenos resultados y el trabajo de campo, que seguramente no ven, aunque se lo imaginan, es bueno. Hay progreso, hay cosas buenas. Simple y claramente no se traducen en resultados. Espero que tarde o temprano, que es lo que interesa al final... Olvídate que juegues bien, malo, regular o bonito. Hay que ganar, esto es una máxima en el fútbol. Lo otro, bueno, sí, lo puedes adornar, pero es ganar. Y no hemos ganado. En cinco partidos hemos ganado una sola vez. No hay ni efectos ni historias, no ha funcionado el equipo en cuanto a resultados se refiere. Y, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. No tengo otra fórmula y se me agotan las palabras para justificar lo injustificable. No hemos ganado, por lo tanto, no hay resultados tangibles en cuanto a puntos se refiere. Esa es una verdad como una catedral. ¿Yo estoy feliz? ¿Usted qué cree? Claro que sí. Me lastima mucho, me duelen las lesiones".