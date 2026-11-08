Las versiones de Guido Rodríguez y Bernardo Silva: del "alguna que otra palabra" al "equipo muy agresivo"

Al término del partido, el centrocampista che reconoció que deben mejorar su imagen y que lo que pasó en el túnel de vestuarios "queda en la cancha", mientras que el madridista señala al colegiado por permitir al rival "ser muy agresivos"

El Valencia cayo derrotado ante el Real Madrid en Mestalla y no saldrá de los puestos de descenso antes del parón de selecciones pero tanto Javier Aguirre como sus jugadores acabaron satisfechos con la actitud desplegada sobre el terreno de juego, aunque no con el resultado.

Uno de ellos es Guido Rodríguez, el pivote argentino volvió a dejar muestra de su gran despliegue físico ante el conjunto blanco y tras el partido dejó su análisis.

"Ahora, en caliente y sin ver las imágenes, creo que entramos bien, en los primeros minutos competimos, tuvimos una ocasión muy clara de Mayol, mi gol en fuera de juego... A partir de una jugada que el árbitro cree que es falta... se ve que va a chocar con el hombro, no sé si toca hombro o espalda, pero de una pelota parada viene el gol y cambia el partido", dijo sobre la acción del 0-1 de Fede Valverde.

Sobre las sensaciones del vestuario, el argentino reconoció que era "de bronca". "Porque queríamos sumar y no pudimos, y perdemos de nuevo en casa, y esta es una situación que nos enoja y debemos sacar lo más rápido posible adelante. No hay mucho que decirle a la afición. Nos exige, está bien eso, como lo hacemos nosotros. El estadio está lleno, es lo más importante. Debemos trabajar para dar alegrías a nuestra gente", añadió en los micrófonos de DAZN.

Sobre lo sucedido en el túnel de vestuarios al descanso, Guido Rodríguez fue escueto aunque elocuente: "Llegué tarde, sí hubo alguna palabra y lo que sea, pero queda en la cancha". Por último, sobre el partido de Copa que jugarán en el parón, dijo: "Ahora tenemos el partido de Copa del Rey y tenemos que competir y luego trabajar en el parón, seguir juntándonos, metiendo intensidad en los entrenamientos y no nos vamos a dar por vencidos, queda mucho por delante", agregó.

Bernardo Silva señala al árbitro

También compareció por zona mixta el portugués Bernardo Silva, quien señaló a Hernández Maeso por ser permisivo con las duras entradas del conjunto che. "Un partido difícil, en un ambiente también complicado, contra un equipo agresivo. Un árbitro que también ha permitido que ellos pudiesen ser muy agresivos, y eso ha sido complicado para nosotros", ha reconocido.

El luso también analizó el choque en clave madridista. "El golazo de Fede nos ayuda mucho, marcar temprano nos ayuda después de controlar el partido. El control del partido, con mucha organización y controlando muy bien sus transiciones", explicó el centrocampista, que ve al Madrid ya en la pelea por el título de Liga: "Significa que nos ponen en una situación bastante mejor para poder luchar no solo por la Liga, como también para estar ahí en los primeros ocho de la Champions".