Aguirre, sin contemplaciones: "Llevo tres partidos aquí y no he ganado ninguno"

El técnico mexicano lamentó una nueva derrota en Mestalla, reconoció la superioridad del Real Madrid y admitió que los errores propios condenaron a su equipo

Javier Aguirre ya no esconde una mayúscula preocupación por el devenir de su equipo después de la contundente derrota ante el Real Madrid (0-3).

El entrenador mexicano encajó con resignación este nuevo jarro de agua fría en Mestalla, donde su equipo todavía no conoce la victoria esta temporada, y reconoció que los errores cometidos volvieron a pasarle factura a un conjunto que continúa en puestos de descenso.

Pese a ello, quiso poner en valor la actitud de sus futbolistas y aseguró que percibe señales de mejoría, aunque los resultados no acompañen.

Aguirre reconoce que el Valencia está en deuda con Mestalla

El entrenador che admitió que está preocupado con la marcha del equipo. "Como para no estarlo. Llevo aquí tres partidos y todavía no he ganado ninguno", comenzó diciendo, entendiendo perfectamente el malestar de la grada.

El 'Vasco' lanzó un mensaje a la afición y recordó que considera fundamental su aportación para revertir el drama. "Sí noto, aunque no tengo redes sociales, que la gente está con entusiasmo y confían en mí. Es una afición bastante animosa con su equipo y al rival hacérselo difícil. Y es algo que quiero recuperar. Veo brotes verdes porque los jugadores juegan bien".

Sin embargo, no ocultó su preocupación por los últimos resultados como local. "Dos derrotas en casa duelen mucho por la forma de la primera y la segunda. Los goles fueron difíciles recuperar anímicamente porque fueron evitables. Nada que reprochar a mis jugadores. Hasta ahí, no puedo justificarme, ni mucho menos. Estamos en deuda y en descenso. La afición ve el esfuerzo, aunque no tanto la mejoría y resultados. El Madrid no te perdona y hoy no lo hizo".

"Mestalla se merece una victoria"

Preguntado por la falta de competitividad de su equipo y si el club está a la altura de lo que necesita la entidad, Aguirre recordó cuánto tiempo lleva el Valencia sin ganar ante su público. "La última victoria en el 23 con gol de Diego López. Evidentemente Mestalla se merece una victoria. Llevo tres partidos como local y me tiene preocupado. Una victoria hubiera sido sonada y gratificante, pero el rival fue superior".

El mexicano reconoció que todavía no ha encontrado la fórmula para cambiar la dinámica. "No hemos sido capaces de revertir la situación, pero eso es con trabajo y mejorar. Atrevernos un poco más. Con 0-2 hubo un lapsus en que el equipo no jugó mal, quizá con todo perdido, no lo sé. Lo intentamos y no nos funcionó".

Los errores que condenaron al Valencia

Aguirre también analizó los fallos que terminaron facilitando los goles del Real Madrid, especialmente las pérdidas en la salida de balón. "Somos seres humanos. La vez pasada fue Stole con Guerra y gol, ahora con Guerra, transición y gol. El que toma la decisión... Los entrenadores tenemos un margen de maniobra durante el partido limitado. Durante la semana insistes en algo. Sin seguridad con la pelota buscamos pelotazos largos a Sadiq. Lo hicimos en corto, la cortaron y gol".

En esa misma línea, insistió en que el conjunto madridista aprovechó los errores valencianistas. "Lo peor fue la salida de la pelota. El Madrid no te perdona. Se les gana haciendo un partido perfecto y no lo hicimos. El segundo gol es una jugada que nos penalizaron. Fue una derrota bastante dura, pero insisto en que lo intentamos en lo que pudimos. Son circunstancias de juego las que evitaron que siguiéramos vivos. El primero y segundo gol eran evitables".

"Los goles nos trastocaron el partido"

El entrenador también hizo balance del encuentro y reconoció que el Valencia no estuvo a la altura de su rival. "Ningún balance es bueno cuando juegas contra el Madrid. Son muy intensos y hoy no lo hicimos bien. Hasta el primer gol estaba todo equilibrado, jugándole de tú a tú y el segundo gol fue ya lapidario. Mantuvimos el equilibrio emocional y actitud y por ello felicito a mis jugadores. Es una noche triste porque te motiva jugar contra el Madrid, pero no pudo ser. Los goles fueron evitables y nos trastocaron el partido", resumió.

Preguntado por si la derrota se debió más a los méritos del Real Madrid o a los deméritos de su equipo, Aguirre no buscó excusas. "Por ambas cosas. No es verdad que hiciéramos un gran partido y perdiéramos. Fueron superiores y merecieron la victoria. Veníamos bien, creciendo aunque con carencias en varios sentidos. Pero hoy aguantamos 20 minutos hasta que con el gol se complicó, también con el segundo por la forma. Dos goles en contra al descanso es una losa muy difícil. Intentamos decorar el marcador, pero ya con diez hombres fue francamente difícil".

Aguirre explica que no vio lo ocurrido en el descanso

Una de las cuestiones que surgieron durante la rueda de prensa fue lo sucedido en el vestuario durante el descanso, cuando se produjo un incidente entre futbolistas. El técnico aseguró que no presenció nada. "No me lo vas a creer porque no tengo ni idea. Fue el primero que entró en el vestuario para ponerme en frío. Me dijeron que pasó algo, una tangana. Habrá cámaras, no lo sé. Nadie me dijo nadie al medio tiempo".