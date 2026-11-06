Luis de la Fuente explica la convocatoria de los béticos Álvaro Valles y Marc Roca (y no es solo el "gran momento" del Betis)

El seleccionador español ha destacado que Vallés es un portero al que llevan "siguiendo desde hace tiempo", cuando aún militaba en Las Palmas, y que unos problemas personales de David Raya le empujan a contar con cuatro porteros; Marc Roca, similar, ya conoce los "automatismos"

La convocatoria de Luis de la Fuente para los próximos compromisos de la selección española ante Chequia e Inglaterra ha dejado varias novedades importantes, con especial protagonismo para el Real Betis. Álvaro Valles y Marc Roca, dos futbolistas de la plantilla verdiblanca, aparecen entre los nombres de la lista de 27 futbolistas que centran buena parte de la atención, aunque por motivos diferentes. El seleccionador ha explicado en rueda de prensa las razones que le han llevado a contar con ambos, además de analizar otras decisiones de una lista en la que también destacan Jacobo Ramón, Ander Barrenetxea y Pablo Barrios.

Álvaro Valles, una oportunidad que llevaba tiempo esperando

La presencia de Álvaro Valles es una de las grandes novedades de la convocatoria. El guardameta del Betis entra en los planes de Luis de la Fuente en un contexto marcado por las dudas sobre la disponibilidad de David Raya, aunque el seleccionador ha dejado claro que la decisión también responde al seguimiento que viene realizando del portero sevillano: "Valles es un jugador que llevamos siguiendo desde hace tiempo. Si David Raya hubiera estado en condiciones hubiesen venido los tres: Unai, David y Joan".

De la Fuente también ha explicado la situación de Raya, que ha condicionado la configuración definitiva de la portería. La posibilidad de contar con cuatro guardametas, una fórmula que ya ha utilizado el seleccionador, estaba sobre la mesa, pero finalmente la convocatoria de Valles responde también a la oportunidad de conocerlo más de cerca dentro de la dinámica de la absoluta: "Raya tiene obligaciones en su casa. Y no sabemos si estará plenamente disponible. En cualquier caso, a Álvaro le seguimos de cerca y es momento oportuno para que venga".

El técnico nacional ha dejado así claro que la llamada de Valles no es una decisión improvisada ni exclusivamente motivada por la ausencia de Raya. El Betis disfruta de un portero al que la selección lleva tiempo observando y que ahora tendrá la oportunidad de dar un paso adelante en su carrera internacional.

Ante las insistentes preguntas sobre Valles y la anterior convocatoria de Josep Martínez, apostilló De la Fuente: "Repito, lo teníamos en mente de hace tiempo y le llevamos viendo mucho tiempo. Los tres porteros que hubieran venido habrían sido: Joan, Unai y Davis, Pero el tema de Raya abre la puerta a otro portero. Para mí, en España tenemos a cinco de los mejores 10 porteros del mundo".

Marc Roca, un futbolista que conoce perfectamente los automatismos de la Selección

La otra gran novedad verdiblanca es Marc Roca. El centrocampista vuelve a entrar en los planes de Luis de la Fuente, que ha explicado que su elección responde tanto al conocimiento que tiene del futbolista como a la confianza en su rendimiento cuando trabaja con la selección. "Para mí tenemos a los dos mejores mediocentros. Rodri y Zubimendi. Martín, aunque no juegue, con nosotros siempre tiene un gran rendimiento. Marc Roca es de los jugadores que lleva con nosotros mucho tiempo y tenemos muchas ganas de reencontrarnos. Y sabe perfectamente de nuestros automatismos", dijo el seleccionador español, al mismo tiempo que destacó que milita en un equipo como el Betis, que se encuentra en "un gran momento".

El seleccionador ha reivindicado de esta manera la importancia de contar con futbolistas que conocen su metodología y que pueden adaptarse rápidamente a las exigencias de los partidos internacionales. En ese sentido, Marc Roca ofrece una alternativa que De la Fuente conoce bien y que considera preparada para responder cuando tenga la oportunidad.

La confianza del técnico también alcanza a Martín Zubimendi, uno de los pilares del centro del campo español, sobre el que ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y optimismo: "El trabajo anímico es basarme en el optimismo. Yo veo en Zubimendi a alguien que trabaja muy bien y que sigue mejorando. Martín va a venir fresquísimo a estos partidos".

Jacobo Ramón, premio a su rendimiento en la sub 21

La convocatoria también incluye a Jacobo Ramón, que está firmando una temporada destacada en el Como y que recibe el premio a su buen trabajo con la selección sub 21. De la Fuente ha explicado que su rendimiento ha sido determinante para dar el salto a la absoluta: "Jacobo está haciendo una gran campaña y un gran trabajo en la sub 21. Su rendimiento es excepcional".

La apuesta por el joven defensa confirma la voluntad del seleccionador de premiar el rendimiento y abrir la puerta a futbolistas que vienen destacando en categorías inferiores, siempre que considere que están preparados para competir al máximo nivel.

"El Como es de los mejores equipos que juega en Europa. Tiene parelismo con nuestro estilo. Jesús Rodríguez ya estuvo en el pasado en la Selección. Lo está haciendo muy bien Jacobo. En el fútbol español somos unos privilegiados y muchas veces no lo valoramos. Se está trabajando muy bien. Estos futbolistas interpretan muy bien el juego, los jugadores españoles somos los mejores del mundo en muchos aspectos", apostilló sobre Jacobo.

Barrenetxea y Pablo Barrios, dos regresos importantes

Además de las novedades, la lista de Luis de la Fuente también destaca por el regreso de Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad, y Pablo Barrios, del Atlético de Madrid. Ambos vuelven a contar para el seleccionador en una convocatoria que combina futbolistas consolidados con nombres que buscan hacerse un hueco en la dinámica de la absoluta. Sobre la presencia de 'Barrene' y la ausencia de Víctor, dijo: "Nuestro planteamiento es que Ander ha estado mucho tiempo con nosotros, desde las categorías inferiores hasta ahora. Está rindiendo muy bien, tiene recorrido y futuro. Es polivalente, puede jugar en ambas bandas".

España afrontará sus próximos compromisos con una mezcla de continuidad y nuevas oportunidades. Y entre los nombres propios que más expectación generan aparecen dos futbolistas del Betis: Álvaro Valles, que tendrá la oportunidad de estrenarse en la selección, y Marc Roca, que vuelve a encontrarse con un cuerpo técnico que conoce perfectamente su juego y en el que sigue teniendo crédito.