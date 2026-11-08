Elche - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 12 de la LaLiga EA Sports

El conjunto franjiverde necesita sumar su primera victoria como local si quiere asegurarse pasar el parón liguero fuera de los puestos de descenso, mientras que los verdiblancos han viajado hasta el Martínez Valero con la intención de sumar un triunfo que les permita mantener el colchón con el que defiende su posición en puestos de Champions

El Elche CF marca la salvación en la mañana de este domingo, al situarse en el decimoséptima plaza de la clasificación pero con los mismos 10 puntos que tienen al Levante UD en descenso, y recibe al Real Betis, que ha levantado un muro en la zona Champions y que, con 23 puntos, sólo ve por delante a los tres poderosos (FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid). Los ilicitanos no conocen la victoria ante su público y los heliopolitanos sólo han perdido una vez lejos de su casa en lo que va de temporada.

Así llegan el Elche CF y el Real Betis

El Elche CF es el peor local de LaLiga EA Sports: sólo ha sumado un punto de 15, el del empate sin goles frente al RC Celta de Vigo del pasado 11 de octubre; precedido de las derrotas contra FC Barcelona (0-5), Real Sociedad (2-3) o Real Madrid (2-3) y seguido del nuevo duelo perdido la semana pasada en el duelo regional frente al Valencia CF (0-1). Mucho mejor le ha ido como visitante, donde arrancó igualadas ante RC Deportivo de La Coruña (1-1), Athletic Club (1-1) o Villarreal CF (0-0), además de vencer frente a RCD Espanyol (1-3) o Rayo Vallecano (0-3). No pierde lejos del Martínez Valero desde el 3-2 ante el Real Racing Club de Santander de la tercera jornada, el 28 de agosto.

Por su parte, el Real Betis viene de sufrir ante el Borussia Dortmund (2-1) la primera derrota en cuatro jornadas de una brillante Fase Liga de la UEFA Champions League (9 puntos de 12) pero en Liga sólo ha perdido como visitante en el 5-2 contra el Levante UD del 29 de agosto. Antes había vencido al Valencia CF (0-1) y después de aquel revolcón se impuso al Villarreal CF (1-2) o al LOSC Lille (2-3) y firmó igualadas contra RC Deportivo (1-1) y RC Celta de Vigo (0-0). En La Cartuja, además, suma siete triunfos en ocho citas ante su público, que sólo le ha visto perder en el polémico choque contra el FC Barcelona (2-5).

Elche - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 12 de LaLiga 25/26

El último duelo liguero antes de un parón de selecciones en las que volverá a irse más de un tercio de la plantilla de Manuel Pellegrini, que enfrentará al equipo sevillano y al conjunto navarro tendrá lugar este domingo, día 8 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 horas en el Estadio Martínez Valero de la capital ilicitana.

Elche No Iniciado - Betis

Elche - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimosegunda jornada del campeonato nacional en Primera división será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por la plataforma de DAZN LaLiga TV, sintonizable a través de la propia plataforma de DAZN; tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Movistar+ (dial 55) o de Orange TV (dial 113). Además, la previa podrá seguirse por los canales oficiales de RTV Betis, que volverá a conectar justo después del pitido final.

Elche - Betis: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Elche Club de Fútbol y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo continental y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Martín Anselmi, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.